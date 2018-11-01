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Порошенко подписал закон для возобновления кредитования и одобрил сокращение набсоветов госбанков
16:35 31.10.2018 |
Президент Петр Порошенко подписал закон, которым ликвидируются законодательные пробелы, используемые заемщиками банков для уклонения от исполнения обязанностей, а также закон, которым наблюдательные советы государственных банков сокращаются с 15 до 9 человек, 6 из которых должны быть независимыми.
Об этом он сообщил на встрече с бизнесом, передают Українськi Новини.
Первый закон, по данным национального банка, позволит уменьшить риски кредиторов при осуществлении кредитных операций.
Закон также облегчит доступ субъектов хозяйствования и физических лиц к пользованию банковскими займами: права кредитора-ипотекодержателя будут гарантированы и защищены; институт поручительства будет юридически защищенным; банки смогут получать информацию о заемщике, важную для кредитных отношений; отчуждение предмета ипотеки без согласия банка-кредитора станет невозможным; уменьшится возможность уклоняться от кредитных обязательств при наследовании имущества заемщика; усовершенствованы инструменты внесудебного урегулирования.
Кроме того, закон позволяет упразднить необъективное определение стоимости ипотеки и возможность отчуждать имущество без согласия залогодержателя.
Второй закон предусматривает, что наблюдательный совет государственного банка состоит из 9 членов, из которых 6 членов должны быть независимыми, а 3 члена - представителями государства от Президента, Кабинета Министров и Верховной Рады.
Для определения претендентов на должности членов наблюдательного совета государственного банка Кабинет Министров образует конкурсную комиссию, в состав которой входят три представителя от Президента, три представителя от Кабинета Министров и один представитель парламента.
Закон также устраняет препятствия Фонду гарантирования вкладов физических лиц по завершению процедуры ликвидации банка и прекращения банка как юридического лица при нулевом ликвидационном балансе.
Как сообщали Українські Новини, Порошенко заявляет о том, что Украина поднялась с 76-го на 71-е место в рейтинге Всемирного банка по условиям ведения бизнеса (Doing Business-2019).
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