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Минфин и НБУ обнародовали законопроект по внедрению плану действий BEPS в Украине
16:49 24.10.2018 |
Министерство финансов и Национальный банк обнародовали законопроект по внедрению плана действий Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) по противодействию размыванию налогооблагаемой базы и выводу прибыли из-под налогообложения (Base erosion and Profit Shifting, BEPS) в Украине.
Об этом сообщила пресс-служба НБУ, передают Українські Новини.
План действий для борьбы с размыванием базы и перемещением доходов за границу был разработан ОЭСР в 2015 году.
По оценкам ОЭСР, потери бюджетов стран мира от агрессивного налогового планирования, основанного на BEPS, ежегодно достигают 100-240 млрд долларов или 4-10% совокупных поступлений прибыли от налога на прибыль предприятий.
При этом бюджеты развивающихся стран теряют больше, чем бюджеты развитых стран.
План действий BEPS предусматривает 15 действий для устранения пробелов в международном налоговом регулировании и разногласий в национальном налоговом законодательстве разных стран, которые делают "сокрытие" корпоративной прибыли и его искусственное перемещение в низконалоговые юрисдикции, где компании не осуществляют экономической деятельности.
За последние три года 115 стран уже начали введение плана действий BEPS в национальном налоговом законодательстве.
Украина начала процесс подготовки к внедрению плана действий BEPS в 2016 году.
Обнародованный проект закона был разработан рабочей группой во главе с Минфином и при участии НБУ, а также при участии и поддержке международных экспертов по вопросам налогообложения.
Проект направлен на воплощение в Украине восьми наиболее критичных для страны шагов: раскрытие физическими лицами-резидентами Украины своего участия в иностранных компаниях, которые они контролируют, и правила налогообложения таких компаний; ограничение расходов на финансовые операции со связанными лицами; предотвращение злоупотреблений в связи с применением договоров об избежании двойного налогообложения; предотвращение искусственного избежания признания статуса постоянного представительства; совершенствование контроля за трансфертным ценообразованием; правила отчетности в разрезе стран для международных групп компаний.
Повышение эффективности налогового регулирования в соответствии с планом действий BEPS крайне важно для обеспечения финансовой стабильности в Украине в условиях перехода к свободному движению капитала, предусмотренного Законом Украины "О валюте и валютных операциях".
Кроме того, принятие этого законопроекта позволит избежать признания Украины как страны, которая не сотрудничает по вопросам налогообложения.
Это, в свою очередь, расширит возможности для ведения украинским бизнесом полноценной деятельности на внешних рынках, избегая предвзятого отношения со стороны иностранных контрагентов, банков и инвесторов.
Как сообщали Українські Новини, с 2017 года Украина присоединилась к программе расширенного сотрудничества в рамках ОЭСР и обязалась имплементировать так называемый минимальный стандарт плана действий BEPS - обязательные четыре мероприятия по пятнадцати предложенным.
Имплементация минимального стандарта плана действий BEPS позволит противодействовать агрессивному налоговому планированию, размыванию налоговой базы и выведению прибыли из-под налогообложения.
Имплементация минимального стандарта является обязательным требованием для всех стран - участниц программы расширенного сотрудничества.
Также Министерство финансов поддерживает инициативу по дальнейшей имплементации всех мероприятий плана действий BEPS в партнерстве с ОЭСР.
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