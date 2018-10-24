Минфин и НБУ обнародовали законопроект по внедрению плану действий BEPS в Украине

Министерство финансов и Национальный банк обнародовали законопроект по внедрению плана действий Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) по противодействию размыванию налогооблагаемой базы и выводу прибыли из-под налогообложения (Base erosion and Profit Shifting, BEPS) в Украине.

Об этом сообщила пресс-служба НБУ, передают Українські Новини.

План действий для борьбы с размыванием базы и перемещением доходов за границу был разработан ОЭСР в 2015 году.

По оценкам ОЭСР, потери бюджетов стран мира от агрессивного налогового планирования, основанного на BEPS, ежегодно достигают 100-240 млрд долларов или 4-10% совокупных поступлений прибыли от налога на прибыль предприятий.

При этом бюджеты развивающихся стран теряют больше, чем бюджеты развитых стран.

План действий BEPS предусматривает 15 действий для устранения пробелов в международном налоговом регулировании и разногласий в национальном налоговом законодательстве разных стран, которые делают "сокрытие" корпоративной прибыли и его искусственное перемещение в низконалоговые юрисдикции, где компании не осуществляют экономической деятельности.

За последние три года 115 стран уже начали введение плана действий BEPS в национальном налоговом законодательстве.

Украина начала процесс подготовки к внедрению плана действий BEPS в 2016 году.

Обнародованный проект закона был разработан рабочей группой во главе с Минфином и при участии НБУ, а также при участии и поддержке международных экспертов по вопросам налогообложения.

Проект направлен на воплощение в Украине восьми наиболее критичных для страны шагов: раскрытие физическими лицами-резидентами Украины своего участия в иностранных компаниях, которые они контролируют, и правила налогообложения таких компаний; ограничение расходов на финансовые операции со связанными лицами; предотвращение злоупотреблений в связи с применением договоров об избежании двойного налогообложения; предотвращение искусственного избежания признания статуса постоянного представительства; совершенствование контроля за трансфертным ценообразованием; правила отчетности в разрезе стран для международных групп компаний.

Повышение эффективности налогового регулирования в соответствии с планом действий BEPS крайне важно для обеспечения финансовой стабильности в Украине в условиях перехода к свободному движению капитала, предусмотренного Законом Украины "О валюте и валютных операциях".

Кроме того, принятие этого законопроекта позволит избежать признания Украины как страны, которая не сотрудничает по вопросам налогообложения.

Это, в свою очередь, расширит возможности для ведения украинским бизнесом полноценной деятельности на внешних рынках, избегая предвзятого отношения со стороны иностранных контрагентов, банков и инвесторов.

Как сообщали Українські Новини, с 2017 года Украина присоединилась к программе расширенного сотрудничества в рамках ОЭСР и обязалась имплементировать так называемый минимальный стандарт плана действий BEPS - обязательные четыре мероприятия по пятнадцати предложенным.

Имплементация минимального стандарта плана действий BEPS позволит противодействовать агрессивному налоговому планированию, размыванию налоговой базы и выведению прибыли из-под налогообложения.

Имплементация минимального стандарта является обязательным требованием для всех стран - участниц программы расширенного сотрудничества.

Также Министерство финансов поддерживает инициативу по дальнейшей имплементации всех мероприятий плана действий BEPS в партнерстве с ОЭСР.