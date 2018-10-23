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Верховный суд признал законным нерастаможенное авто на «евробляхах»
11:14 22.10.2018 |
Верховный суд признал законным пользование автомобилем с иностранной регистрацией, который ввезен в Украину с целью транзита.
Об этом сообщает пресс-служба суда.
Такое решение Верховный суд принял в начале октября по иску Михаила Козинцы против таможни.
Мужчина просил отменить постановление, которым его признали виновным в нарушении таможенных правил и оштрафовали на 8500 гривен.
"Истец, будучи владельцем автомобиля с регистрационным номером Эстонии и не снятого там с регистрации, 26 февраля 2016 года ввез этот автомобиль на таможенную территорию Украины... с целью транзита", - объясняют в суде.
В то же время, во время судебных заседаний мужчина признал, что ввез авто для длительного пользования, а режим "транзит" заявил, чтобы избежать необходимости растаможки.
Еще в 2016 году суд первой инстанции в Хмельницкой области встал на сторону водителя, но позже апелляционный суд все же признал его виновным.
В свою очередь, Верховный суд отметил, что в Таможенном кодексе не говорится о нарушениях в отношении товаров, ввезенных временно.
То есть в пользовании нерастаможенным автомобилем на "евробляхах" отсутствует нарушение законодательства.
13 июля народные депутаты проголосовали за основу законопроекты, которые позволят снизить акцизы на растаможку автомобилей и усилить ответственность за использование нерастаможенных авто.
Проект закона № 8487 вносит изменения в Налоговый кодекс относительно налогообложения акцизом легковых авто.
Законопроект №8488 вносит изменения в Таможенный кодекс и некоторые законодательные акты относительно ввоза транспортных средств на таможенную территорию Украины. В частности, вводится ограничение на количество авто, которые можно ввозить без денежного обеспечения. Кроме того, усиливается ответственность за нарушение таможенных правил.
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