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Во исполнение принятого Кодекса о банкротстве необходимо разработать около 30 нормативных актов – юрист
19:55 18.10.2018 |
Во исполнение принятого в четверг Кодекса Украины по процедурам банкротства необходимо принять около 30 нормативно-правовых актов, сообщил старший партнер Ario Law Firm, принимавший участием в разработке Кодекса Юлиан Хорунжий.
"Во исполнение Кодекса придется принять значительное количество нормативно-правовых актов - постановлений Кабмина, приказов министерств. Ориентировочно, около 30 нормативно-правовых актов. Как неоднократно декларировали во время заседаний рабочих групп представители правительства, с этим не возникнет проблем и "нормативка" будет принята вовремя. Как показывает опыт вступления в силу действующей сегодня редакции закона, это абсолютно реально", - сказал он агентству "Интерфакс-Украина", напомнив, что эти нормативные акты должны быть разработаны в течение полугода.
Комментируя готовность юристов (арбитражных управляющих, адвокатов, судей и др.) к изменениям, Ю.Хорунжий отметил, что юридическое сообщество достаточно активно готовится к вступлению Кодекса в силу.
"Основная масса юристов до вступления в силу Кодекса подойдет абсолютно подготовленной, поскольку такая готовность будет зависеть, в первую очередь, от желания самих юристов изучить эти изменения", - сказал он.
Юрист также подчеркнул, что новый состав Верховного суда в последнее время формирует довольно взвешенные правовые заключения и обеспечивает единство судебной практики. Вместе с тем, Ю.Хорунжий отметил, что, в связи с коренными изменениями законодательства о банкротстве, "большинство правовых позиций, которые уже сегодня сформированы Верховным судом потеряют свою актуальность, поэтому Верховный суд столкнется с необходимостью формирования совершенно новой судебной практики.
"В первое время действия Кодекса есть риск появления "интересной" практики местных и апелляционных судов, в силу возможного креатива. Но, все же, я настроен позитивно и уверен, что единство практики будет обеспечено", - сказал он.
В целом, комментируя принятый документ Ю.Хорунжий, подчеркнул, что "речь идет не просто об изменениях в закон, а о новом Кодексе".
"Такой документ не мог бы родиться, пройти все обсуждения и получить одобрение Верховной Радой без достижения компромиссов между всеми участниками, принимавших участие в подготовке и разработке этого кодекса. По многим вопросам, из которых искался компромисс, задача стояла не просто внедрить новые и позитивные идеи, а в первую очередь - не навредить, не совершить хуже", - сказал он.
Эксперт акцентировал, что кодекс вобрал в себя значительное количество прогрессивных идей, которые внедрены в европейских государствах.
В то же время, по его мнению, "в условиях современной Украины, со 100% гарантией сложно прогнозировать, что все новеллы сработают именно так как заложено в проекте, однако, ожидания, в любом случае положительные".
Как сообщалось, Верховная Рада в четверг 237 голосами при необходимых 226 приняла Кодекс Украины по процедурам банкротства (№8060). Одной из новел Кодекса является возможность физлицам - добросовестным заемщикам в случае сложной экономической ситуации инициировать процедуру банкротства и очиститься от этого долгового обязательства, тогда как кредитор лишен такого права. Принятый документ также предусматривает продажу имущества банкротов на электронных аукционах "ProZorro.Продажи".
К данному законопроекту ко второму чтению поступило более 1300 поправок, из которых примерно 40% были отклонены.
Кодекс будет введен в действие через шесть месяцев.
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