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Рада возобновила уголовную ответственность за незаконное пересечение госграницы
12:01 18.10.2018 |
Верховная Рада возобновила уголовную ответственность за незаконное пересечение государственной границы.
За принятие законопроекта №7017 в целом проголосовали 243 депутата при минимально необходимых 226, передают Українські Новини.
Согласно документу, в Уголовный кодекс будет возвращена статья 331, которую Рада изъяла в 2004 году, с видоизменением.
Устанавливается, что пересечение госграницы лицом, имеющим гражданство (подданство) государства-агрессора, или другим лицом в интересах государства-агрессора, противоречащих национальным интересам Украины, любым способом вне пунктов пропуска или в пунктах пропуска без соответствующих документов наказывается лишением свободы на срок до 3 лет.
Те же действия, совершенные повторно или группой лиц, предусматривают лишение свободы на срок от 3 до 5 лет.
Те же действия с применением оружия наказываются лишением свободы на срок от 5 до 8 лет.
Ранее за незаконное пересечение госграницы была предусмотрена только административная ответственность.
Как сообщали Українські Новини, 6 сентября Верховная Рада намерена была возобновить уголовную ответственность за незаконное пересечение государственной границы.
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