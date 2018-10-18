Рада возобновила уголовную ответственность за незаконное пересечение госграницы

Верховная Рада возобновила уголовную ответственность за незаконное пересечение государственной границы.

За принятие законопроекта №7017 в целом проголосовали 243 депутата при минимально необходимых 226, передают Українські Новини.

Согласно документу, в Уголовный кодекс будет возвращена статья 331, которую Рада изъяла в 2004 году, с видоизменением.

Устанавливается, что пересечение госграницы лицом, имеющим гражданство (подданство) государства-агрессора, или другим лицом в интересах государства-агрессора, противоречащих национальным интересам Украины, любым способом вне пунктов пропуска или в пунктах пропуска без соответствующих документов наказывается лишением свободы на срок до 3 лет.

Те же действия, совершенные повторно или группой лиц, предусматривают лишение свободы на срок от 3 до 5 лет.

Те же действия с применением оружия наказываются лишением свободы на срок от 5 до 8 лет.

Ранее за незаконное пересечение госграницы была предусмотрена только административная ответственность.

Как сообщали Українські Новини, 6 сентября Верховная Рада намерена была возобновить уголовную ответственность за незаконное пересечение государственной границы.