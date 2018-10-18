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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

В Украине хотят упростить и перевести в онлайн регистрацию места жительства

09:13 18.10.2018 |

Право, Украина

 

Министерство экономического развития и торговли предложило новую процедуру регистрации места жительства, согласно которой лицу достаточно будет сообщить о своем месте проживания с помощью единого заявления онлайн.

Согласно сообщению пресс-службы ведомства, Министерство экономического развития и торговли презентовало в Верховной Раде законопроект «О свободе передвижения и свободном выборе места жительства в Украине», разработанный Офисом реформирования административных услуг.

«Подход к регистрации места жительства в Украине не менялся еще с советских времен. Сегодня процедура заставляет каждого гражданина доказывать государству свое право жительства в квартире и собирать ряд справок и подтверждений. Реформа предусматривает введение принципа, согласно которому лицу достаточно сообщить о своем месте жительства с помощью одного заявления. Новая система базируется на полном доверии гражданам со стороны государства», - цитирует пресс-служба первого заместителя министра экономического развития и торговли Максима Нефедова.

Как указывается в сообщении, представляя законопроект, народный депутат Украины Сергей Березенко отметил, что новая система сделает услугу регистрации места жительства доступной онлайн и отменяет дополнительные документы и справки.

«В соответствии с положениями законопроекта, заявление на регистрацию места жительства можно будет подать обычным способом в органе или ЦПАП (Центр предоставления административных услуг - УНИАН), но теперь услуга регистрации места проживания станет доступной через Интернет. Простота и удобство этой услуги сделают ее легкой и доступной для всех граждан Украины», - цитирует депутата пресс-служба Минэкономразвития.

Согласно проекту закона, для регистрации или снятия с регистрации будет подаваться только одно заявление, а внесение отметок в паспорте о месте жительства будет не обязательным и будет осуществляться только по желанию лица.

«Проектом закона отменяется бумажный документооборот; устраняется необходимость подавать гражданам справки о месте жительства или составе семьи; исключается возможность дублирования регистрации в различных реестрах территориальных общин; органы будут обмениваться информацией о месте жительства без привлечения лица; информация о месте жительства соответствовать действительности на момент ее запроса», - говорится в сообщении пресс-службы.

В автоматическом режиме регистрация или снятие с регистрации места жительства будет осуществляться на основании сведений из государственного реестра актов гражданского состояния (ГРАГС): регистрация места жительства новорожденного ребенка, снятие с регистрации места жительства умершего или лица, объявленного умершим, сообщение о регистрации места жительства ребенка в возрасте до 14 лет в орган регистрации по прежнему месту жительства ребенка.

Ежегодно в Украине осуществляется более двух миллионов регистрационных действий, и это одна из самых популярных административных услуг.

Законопроектом также устанавливается, что факт регистрации не является основанием приобретения лицом или лишения его каких-либо прав на жилье и другое имущество, находящиеся по адресу зарегистрированного или снятого с регистрации места жительства. Кроме того, обеспечивается однократность включения избирателя в Государственный реестр избирателей, а также получается оперативная информация о количестве зарегистрированных или снятых с регистрации лиц в соответствующем населенном пункте.

В случае осуществления регистрации по одному адресу более трех семей, такая регистрация лица подлежит временному блокированию и подтверждению факта проживания.

«Указанный механизм предупредит массовую регистрацию по одному адресу (так называемые «адреса массовой регистрации» или «перчатки»)», - отмечается в сообщении.
По материалам: УНИАН
 

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