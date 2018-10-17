Кабмин утвердил ориентировочный план законопроектных работ из 40 законопроектов на 2018

Кабинет Министров утвердил ориентировочный план законопроектных работ на 2018 год, который состоит из 40 законопроектов.

Соответствующее решение принято на заседании правительства в среду, передают Українськi Новини.

В план внесены 40 законопроектов, в частности об Изумрудной сети, о выведении из оборота продукции, содержащей ртуть, о создании электронного реестра географических названий, об упрощении регистрации религиозных организаций, об установлении государственного контроля за космической деятельностью.

Также в декабре планируется внести на рассмотрение правительства законопроект "Об образовании взрослых", "О государственном регулировании в сфере зондирования Земли".

Ожидается, что реализация документа исключит вероятность дублирования, несогласованного и нерационального использования материальных, финансовых и интеллектуальных ресурсов в законотворческом процессе.

С 1 января Кабмин внес в Верховную Раду более 140 законопроектов и проектов постановлений.

Как сообщали Українськi Новини, в 2017 году Кабмин утвердил ориентировочный план законопроектных работ из 53 законопроектов.