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Кабмин утвердил ориентировочный план законопроектных работ из 40 законопроектов на 2018
12:51 17.10.2018 |
Кабинет Министров утвердил ориентировочный план законопроектных работ на 2018 год, который состоит из 40 законопроектов.
Соответствующее решение принято на заседании правительства в среду, передают Українськi Новини.
В план внесены 40 законопроектов, в частности об Изумрудной сети, о выведении из оборота продукции, содержащей ртуть, о создании электронного реестра географических названий, об упрощении регистрации религиозных организаций, об установлении государственного контроля за космической деятельностью.
Также в декабре планируется внести на рассмотрение правительства законопроект "Об образовании взрослых", "О государственном регулировании в сфере зондирования Земли".
Ожидается, что реализация документа исключит вероятность дублирования, несогласованного и нерационального использования материальных, финансовых и интеллектуальных ресурсов в законотворческом процессе.
С 1 января Кабмин внес в Верховную Раду более 140 законопроектов и проектов постановлений.
Как сообщали Українськi Новини, в 2017 году Кабмин утвердил ориентировочный план законопроектных работ из 53 законопроектов.
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