Финансовые новости
- |
- 17.10.18
- |
- 18:39
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
НАБУ призывает Раду не создавать реестр судебных экспертиз
Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) призывает Верховную Раду не принимать законопроект №8336, которым предлагается создать Единый государственный реестр судебных экспертиз.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы бюро, передают Українськi Новини.
"Среди опасных новшеств, которые предлагают народные избранники, - создание Единого государственного реестра судебных экспертиз и экспертных исследований. Это может грозить разглашением тайны предварительного расследования и даст возможность фигурантам уголовных производств еще на стадии следствия следить за ходом следственных действий, узнавать, какие экспертизы назначаются, и иметь возможность повлиять на их результат", - сказано в нем.
НАБУ также обеспокоено тем, что принятие изменений в Уголовный процессуальный кодекс, предусмотренных законопроектом №8336, устраняет недостатки "поправок Лозового" в части назначения экспертиз во всех производствах кроме тех, расследование которых осуществляют детективы бюро Украины.
Кроме того, указывается, что предложенные нововведения могут поставить под угрозу независимость НАБУ и усложнить привлечение виновных в топ-коррупции лиц к уголовной ответственности.
В частности, проект закона предусматривает возможность сторонам уголовного производства самостоятельно привлекать экспертов, но одновременно оставляет обязанность стороны обвинения обращаться с ходатайством к следственному судье в случае необходимости проведения экспертизы видео-, звукозаписи, почерковедческой, лингвистической, экономической или товароведческой экспертизы, если стоимость объекта в 200 и более раз превышает размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц.
Это именно те виды экспертизы, которые проводятся в ходе расследования детективами НАБУ и прокурорами САП коррупционных уголовных правонарушений.
НАБУ также выступает против нововведения о запрете допроса в качестве свидетеля эксперта, который подготовил заключение в уголовном деле.
Бюро считает неприемлемыми предложенные изменения в законодательство.
Как сообщали Українськi Новини, 15 марта изменения в УПК, инициатором которых был депутат Рады Андрей Лозовой (фракция Радикальной партии Олега Ляшко), вступили в силу.
Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что эти изменения парализовали правоохранительную систему.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Засудить Варфоломея. Кирилл развивает в Турции гибридное православие
|Украина подскочила в мировом рейтинге конкурентоспособности
|Бизнес ожидает девальвации гривни до 29,6 грн/доллар в следующие 12 месяцев
|Украинский бизнес сохраняет позитивные ожидания относительно уровня деловой активности в последующие 12 месяцев
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Цены на нефть 17 октября ускорили падение на данных о запасах, Brent опустилась ниже $80 за баррель
|Ряд крупных сетей АЗС 16-17 октября снизили цены на бензины
|Кабмин утвердил ориентировочный план законопроектных работ из 40 законопроектов на 2018
|НАБУ призывает Раду не создавать реестр судебных экспертиз
|Польская PGNiG подписала контракт на ежегодную поставку 2 млн тонн американского СПГ
|Украина подскочила в мировом рейтинге конкурентоспособности
|Бизнес ожидает девальвации гривни до 29,6 грн/доллар в следующие 12 месяцев
Это интересно
|Представлены флагманские смартфоны Huawei Mate 20 и Mate 20 Pro
|Mercedes-Benz планирует к 2020 году оборудовать автомобили S-класса системой автономного управления Level 3
|Audi выплатит 800 млн евро штрафа в связи с «дизельным скандалом»
|Palm вернулась к жизни с миниатюрным смартфоном-компаньоном на базе Android
|Исследование: внедрение блокчейна на корпоративном уровне оказалось сложнее, чем ожидалось
|Volkswagen T-Cross сделают самым безопасным в классе
|Почему предпринимателю не нужны бизнес-планы