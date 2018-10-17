НАБУ призывает Раду не создавать реестр судебных экспертиз

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) призывает Верховную Раду не принимать законопроект №8336, которым предлагается создать Единый государственный реестр судебных экспертиз.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы бюро, передают Українськi Новини.

"Среди опасных новшеств, которые предлагают народные избранники, - создание Единого государственного реестра судебных экспертиз и экспертных исследований. Это может грозить разглашением тайны предварительного расследования и даст возможность фигурантам уголовных производств еще на стадии следствия следить за ходом следственных действий, узнавать, какие экспертизы назначаются, и иметь возможность повлиять на их результат", - сказано в нем.

НАБУ также обеспокоено тем, что принятие изменений в Уголовный процессуальный кодекс, предусмотренных законопроектом №8336, устраняет недостатки "поправок Лозового" в части назначения экспертиз во всех производствах кроме тех, расследование которых осуществляют детективы бюро Украины.

Кроме того, указывается, что предложенные нововведения могут поставить под угрозу независимость НАБУ и усложнить привлечение виновных в топ-коррупции лиц к уголовной ответственности.

В частности, проект закона предусматривает возможность сторонам уголовного производства самостоятельно привлекать экспертов, но одновременно оставляет обязанность стороны обвинения обращаться с ходатайством к следственному судье в случае необходимости проведения экспертизы видео-, звукозаписи, почерковедческой, лингвистической, экономической или товароведческой экспертизы, если стоимость объекта в 200 и более раз превышает размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц.

Это именно те виды экспертизы, которые проводятся в ходе расследования детективами НАБУ и прокурорами САП коррупционных уголовных правонарушений.

НАБУ также выступает против нововведения о запрете допроса в качестве свидетеля эксперта, который подготовил заключение в уголовном деле.

Бюро считает неприемлемыми предложенные изменения в законодательство.

Как сообщали Українськi Новини, 15 марта изменения в УПК, инициатором которых был депутат Рады Андрей Лозовой (фракция Радикальной партии Олега Ляшко), вступили в силу.

Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что эти изменения парализовали правоохранительную систему.