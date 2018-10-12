КС признал неконституционными полномочия Минфина собирать персональные данные граждан

Конституционный Суд признал неконституционными полномочия Министерства финансов собирать персональные данные граждан.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы КС, передают Українськi Новини.

Указано, что суд принял решение по конституционному представлению уполномоченного Верховной Рады по правам человека относительно соответствия Конституции отдельных положений абзаца первого пункта 40 раздела VI "Заключительные и переходные положения" Бюджетного кодекса.

Данные нормы закона гласят, что Минфин при осуществлении полномочий по контролю за соблюдением бюджетного законодательства в части мониторинга пенсий, пособий, льгот, субсидий, других социальных выплат имеет право на бесплатное получение информации, содержащей персональные данные, и на доступ к автоматизированным информационным и справочным системам, реестрам и банкам данных госорганов.

Конституционный Суд пришел к выводу, что это является своевольным вмешательство в конституционное право человека на частную и семейную жизнь.

КС считает, что полномочия Минфина на бесплатное получение информации, содержащей персональные данные, является дискреционными, а потому крайне необходимо, чтобы они согласовывались с конституционным принципом верховенства права, в частности такими его элементами, как юридическая определенность и запрет произвола.

При этом Конституционный Суд отмечает, что министерство может быть наделено полномочиями по получению и обработке информации, содержащей персональные данные, только для достижения легитимной цели.

Однако из-за отсутствия каких-либо границ дискреции, установленной законом, относительно дальнейших действий с информацией, содержащей персональные данные, исключается даже минимальная защиту субъекта персональных данных.

В итоге КС установил, что оспариваемые положения закона нарушают Конституцию.

Указанные положения утрачивают силу со дня принятия Конституционным Судом данного решения, то есть с 11 октября.

Решение КС является обязательным, окончательным и не подлежит обжалованию.

Как сообщали Українськi Новини, в ноябре 2017 года бывший омбудсмен Валерия Лутковская попросила Конституционный Суд оценить конституционность права Министерства финансов на бесплатное получение информации с банковской тайной и персональными данными.