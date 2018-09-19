Кабмин предлагает по-новому урегулировать деятельность органов финансового контроля

Правительство хочет обновить действующее законодательства в сфере государственного финансового контроля для повышения его качества и эффективности на региональном и местном уровне.

Как сообщает ЮРЛИГА, Соответствующий законопроект № 9086 «Об основных принципах деятельности органов государственного финансового контроля» зарегистрирован в Раде.

В частности, планируется предоставить Госаудитслужбе специальный статус и определить особенности назначения руководителей территориальных органов.

Органы государственного финансового контроля могут получить доступ к автоматизированным информационным и справочным системам, держателем (администратором) которых являются госорганы, а также право на фото и видеофиксацию процесса осуществления мероприятия государственного контроля или отдельных действий во время его проведения.

Кроме того, проект предполагает введение риск-ориентированного подхода в порядке планирования мероприятий государственного финансового контроля и ответственности должностных лиц объектов контроля за нарушение законодательства по финансовым вопросам.

Для предупреждения уклонения от государственного контроля предусмотрена уголовная ответственность за невыполнение законных требований и препятствование деятельности органа государственного финансового контроля и административная ответственность за невыполнение законных требований его должностных лиц.