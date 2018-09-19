Финансовые новости
- |
- 19.09.18
- |
- 19:29
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Кабмин предлагает по-новому урегулировать деятельность органов финансового контроля
17:48 19.09.2018 |
Правительство хочет обновить действующее законодательства в сфере государственного финансового контроля для повышения его качества и эффективности на региональном и местном уровне.
Как сообщает ЮРЛИГА, Соответствующий законопроект № 9086 «Об основных принципах деятельности органов государственного финансового контроля» зарегистрирован в Раде.
В частности, планируется предоставить Госаудитслужбе специальный статус и определить особенности назначения руководителей территориальных органов.
Органы государственного финансового контроля могут получить доступ к автоматизированным информационным и справочным системам, держателем (администратором) которых являются госорганы, а также право на фото и видеофиксацию процесса осуществления мероприятия государственного контроля или отдельных действий во время его проведения.
Кроме того, проект предполагает введение риск-ориентированного подхода в порядке планирования мероприятий государственного финансового контроля и ответственности должностных лиц объектов контроля за нарушение законодательства по финансовым вопросам.
Для предупреждения уклонения от государственного контроля предусмотрена уголовная ответственность за невыполнение законных требований и препятствование деятельности органа государственного финансового контроля и административная ответственность за невыполнение законных требований его должностных лиц.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Стала известной схема, по которой Россия планирует остановить санкции против себя в ПАСЕ
|Профильный комитет забраковал законопроекты по «евробляхам»
|Забыв о «Новом курсе». Зачем Тимошенко косплеит Порошенко
|«Новая газета» указала на несоответствия в доказательствах РФ по MH17
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Цена нефти WTI растет 19 сентября на 1,2% на падении запасов в США, Brent - выше $79 за баррель
|Кабмин предлагает по-новому урегулировать деятельность органов финансового контроля
|Курс доллара США слабо снижается к евро и иене 19 сентября
|Поступления от налога на прибыль за 8 мес.-2018 превысили ожидаемый показатель на 20% - ГФС
|Профильный комитет забраковал законопроекты по «евробляхам»
|В Украине усилен контроль за экспортом товаров военного назначения в Беларусь
Это интересно
|В Германии запустили первый в мире поезд на водородном топливе
|Марка DS представила компактный кроссовер 3 Crossback
|Глава Huawei пообещал складной смартфон с гибким экраном в течение года
|Шнобелевская премия — 2018: американские горки против камней в почках и как муха меняет вкус вина
|Раскрыта внешность электричеcкого кроссовера BMW iNEXT
|В Амстердаме предлагают отказаться от авто в рамках эксперимента
|Мошенники используют новый трюк для «заморозки» браузеров своих жертв