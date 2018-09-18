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Рада намерена увеличить штраф за нарушение правил использования ремней безопасности и мотошлемов до 850 гривен
18:08 18.09.2018 |
Верховная Рада намерена увеличить штраф за нарушение правил использования ремней безопасности и мотошлемов на 799 гривен с 51 до 850 гривен.
За принятие за основу законопроекта №8492 проголосовали 240 депутатов при минимально необходимых 226, передают Українськi Новини.
Соответствующие изменения вносятся в Кодекс об административных правонарушениях.
Согласно пояснительной записке, только 15% украинских водителей пользуются ремнями безопасности.
По словам авторов, это самый низкий показатель в Европе.
В случае принятия, закон вступит в силу через три месяца после опубликования.
Как сообщали Українські Новини, Министерство внутренних дел и Национальная полиция считают, что для введения автоматической фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения (ПДД) необходимо более 1,1 млрд гривен.
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