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Рада разрешила предприятиям требовать от правоохранителей возмещения материального ущерба за незаконные обыски
15:40 18.09.2018 |
Верховная Рада разрешила предприятиям требовать от правоохранителей возмещения материального ущерба за незаконные обыски.
За принятие законопроекта №8490 в целом проголосовал 321 депутат при минимально необходимых 226, передают Українські Новини.
Законопроект предоставляет право участникам уголовного производства обращаться с ходатайством к следователю и прокурору о закрытии производства, в случае установления отсутствия факта правонарушения.
При этом предусматривается возможность обжалования в апелляционном порядке данного решения.
Согласно законопроекту, лицо, права или интересы которого при досудебном расследовании ограничиваются, может обратиться к судье с ходатайством о закрытии уголовного производства, если установленные для его проведения сроки закончились.
Предусматривается, что удовлетворение судьей жалобы относительно действий органа досудебного расследования направляется руководителю органа, должностным лицом которого является следователь или прокурор для организации проведения служебного расследования и решения вопроса о привлечении виновных лиц к ответственности.
В случае возмещения ущерба, причиненного следователем или прокурором, за счет государственного бюджета, предусматривается возможность государства применять право обратного требования к виновным лицам, в случае установления в их действиях состава не только уголовного преступления, но признаков дисциплинарного проступка по результатам служебного расследования, проведенного по удовлетворению судом жалобы о действии или бездействии органа досудебного расследования.
Как сообщали Українськi Новини, Рада во вторник ввела отдельные тарифы на доставку отечественных периодических печатных изданий по предоплате на подконтрольных Украине территориях Донецкой и Луганской областей.
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