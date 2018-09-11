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Финсанкции за нарушение норм по регулированию оборота наличности могут уменьшить
17:14 11.09.2018 |
Минфин обнародовал проект Закона «О некоторых вопросах применения финансовых санкций за нарушение норм по регулированию оборота наличности».
Законопроектом предложено:
- отменить действие Указа Президента «О применении штрафных санкций за нарушение норм по регулированию оборота наличности» от 12 июня 1995 года № 436/95;
- установить, что правила организации контроля за соблюдением норм по регулированию оборота наличности устанавливаются НБУ по согласованию с ГФС;
- установить, что решения о применении штрафных (финансовых) санкций принимаются контролирующими органами на основании материалов проведенных ими проверок или представлений Госфининспекции, финансовых органов и органов МВД;
- предусмотренные данным законопроектом штрафные (финансовые) санкции в полном объеме взыскивать в госбюджет;
- установить, что обжалование решений контролирующих органов о применении штрафных (финансовых) санкций осуществляется в порядке, установленном НКУ.
С целью снижения налогового давления:
- уменьшен размер штрафных (финансовых) санкций за превышение установленных лимитов остатка наличности в кассах с двукратного размера суммы выявленной сверхлимитной наличности до 100 % от суммы выявленной сверхлимитной наличности;
- уменьшен размер штрафных (финансовых) санкций за неоприходование (неполное и/или несвоевременное оприходование) в кассах наличности с пятикратного размера неоприходованной суммы до двукратного размера неоприходованной (не в полном объеме и/или несвоевременно оприходованной) суммы;
- отменяются штрафные (финансовые) санкции за расходование, при наличии налоговой задолженности, наличности по выручке от реализации продукции (работ, услуг) и прочих кассовых поступлений, на выплаты, связанные с оплатой труда, за использование полученных в учреждении банка наличных средств не по целевому назначению, а также за неустановление учреждениями банков лимитов остатка наличности в кассах.
В то же время для защиты интересов покупателей (граждан) по получению от субъектов хозяйствования квитанции к приходному кассовому ордеру, расчетной квитанции или прочего предусмотренного законодательством документа, подтверждающего уплату наличных средств, размер штрафных (финансовых) санкций за проведение наличных расчетов без выдачи получателем средств такого документа повышен с 100 до 200 % уплаченных средств.
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