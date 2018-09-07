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Порошенко внес в Раду законопроект «Об адвокатуре и адвокатской деятельности»
08:19 07.09.2018 |
Президент Украины Петр Порошенко внес в Верховную Раду законопроект "Об адвокатуре и адвокатской деятельности" (№9055). Об этом говорится в сообщении на официальном сайте администрации президента Украины в четверг вечером.
Как сообщает пресс-служба главы государства: " проект подготовлен в тесном взаимодействии с экспертами Совета Европы, представителями профессионального юридического и адвокатского сообщества и был утвержден Советом по вопросам судебной реформы".
Отчет экспертов Совета Европы подтверждает соответствие положений законопроекта стандартам Совета Европы.
"Целью законопроекта является приведение основ деятельности адвокатуры в соответствии с лучшими международными стандартами, содействие формированию единой юридической профессии и практической реализации в Украине принципа верховенства права, обеспечения эффективной защиты адвокатурой прав и свобод граждан" - проинформировали в президентской администрации.
"Законопроект направлен на укрепление профессиональных прав и гарантий деятельности адвокатов, обеспечение высоких этических стандартов и качества юридической помощи, доступ к адвокатской профессии без необоснованного ограничения и коррупционных рисков, развитие и функционирование адвокатского самоуправления на принципах саморегулирования и децентрализации в рамках единой Национальной ассоциации адвокатов Украины" - отмечают в АПУ.
"Это следующий шаг по выполнению Стратегии реформирования судоустройства, судопроизводства и смежных правовых институтов. Принятие этого законопроекта укрепит адвокатуру, даст возможность адвокатам эффективно использовать свои права, гарантии деятельности и выполнять обязанности на началах действительного, а не формального равенства в судебном процессе. В то же время, значительное внимание уделяется соблюдению стандартов этики и качества в адвокатской деятельности и укреплению адвокатского самоуправления. Общая цель - более эффективная защита прав и свобод граждан, и является главной задачей адвокатуры" - прокомментировал заместитель главы администрации президента Украины и координатор Совета по вопросам судебной реформы Алексей Филатов.
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