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Рада ратифицировала соглашение Украины с Турцией о защите инвестиций
18:38 06.09.2018 |
Верховная Рада ратифицировала соглашение между правительством Украины и Турецкой Республики о взаимном содействии и защите инвестиций, которое предоставляет украинским и турецким инвесторам содействие в распоряжении инвестициями, а также закрепляет гарантии от незаконной экспроприации и национализации.
Соответствующий законопроект поддержали 244 народных депутата при необходимых 226 голосах.
Как указывается на сайте Министерства экономического развития и торговли (МЭРТ), соглашение также предусматривает свободный перевод платежей и применение международно признанных процедур урегулирования споров.
Помимо этого, парламент ратифицировал торговое соглашение между Украиной и Королевством Таиланд.
Соответствующий законопроект, предусматривающий создание Специальной межправительственной комиссии по вопросам торговли, поддержал 241 народный депутат.
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