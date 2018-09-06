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Рада намерена возобновить уголовную ответственность за незаконное пересечение госграницы
12:09 06.09.2018 |
Верховная Рада намерена возобновить уголовную ответственность за незаконное пересечение государственной границы.
За принятие за основу законопроекта №7017 проголосовал 241 депутат при минимально необходимых 226, передают Українські Новини.
Предлагаются вернуть в Уголовный кодекс статью 331, которая была изъята Радой в 2004 году, и видоизменить ее.
Устанавливается, что пересечение госграницы лицом, имеющим гражданство (подданство) государства-агрессора, или другим лицом в интересах государства-агрессора, противоречащих национальным интересам Украины, любым способом вне пунктов пропуска или в пунктах пропуска без соответствующих документов наказывается лишением свободы на срок до 3 лет.
Те же действия, совершенные повторно или группой лиц, предусматривают лишение свободы на срок от 3 до 5 лет.
Те же действия, соединенные с применением оружия, наказываются лишением свободы на срок от 5 до 8 лет.
На данный момент за незаконное пересечение госграницы предусмотрена лишь административная ответственность.
Как сообщали Українські Новини, в мае 2004 года Рада ввела административную ответственность вместо уголовной за незаконное пересечение государственной границы Украины.
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