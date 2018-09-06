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Информация об агентстве
Рада одобрила в первом чтении введение в украинской армии приветствия «Слава Украине»
Верховная Рада приняла за основу президентский законопроект (№9036) о внесении изменений в уставы Вооруженных сил Украины, которые предусматривают изменение приветствия военнослужащими.
Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", в первом чтении за проект закона проголосовали 283 народных депутата на пленарном заседании парламента четверг.
Согласно изменениям, во время приветствия и прощания начальника или старшего по званию с военнослужащими будет звучать "Слава Украине", а в ответ "Героям слава".
В настоящее время устав ВСУ предусматривает, что старший по званию говорит "Приветствую, товарищи", на что военнослужащие отвечают: "Здравия желаю, товарищ", добавляя в конце воинское звание.
Кроме того, в уставе закрепят возможность использовать обращение не только "товарищ", но и "пан".
Согласно законопроекту, вне строя на приветствие начальника или старшего по званию "Здравия желаю, товарищ (пане)" или "Приветствую, воины", а военнослужащие будут отвечать: "Здравия желаю, товарищ (пане)", добавляя в конце воинское звание. А при прощании - "До свидания, товарищи (панове)", в ответ - "До свидания, товарищ (пан)".
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