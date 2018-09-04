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Рада разрешила сотрудникам госпредприятий отчуждать находящееся в собственности учреждения жилье
14:17 04.09.2018 |
Верховная Рада разрешила сотрудникам государственных предприятий отчуждать находящееся в собственности учреждений недвижимое имущество.
За принятие соответствующего законопроекта №3131 в целом проголосовали 243 депутата при необходимых 226, передают Українськi Новини.
Согласно действующему законодательству, недвижимое имущество объектов госсобственности, которые не подлежат приватизации, не может быть отчуждено, изъято, передано в уставный фонд хозорганизаций, и в отношении такого имущества не могут совершаться действия, следствием которых может быть их отчуждение.
Проект предлагает указанные ограничения не распространять на решения об отчуждении жилья работникам госпредприятий, учреждений и организаций, хозобществ, 100% акций которых принадлежат государству.
Отчуждение жилья будет происходить путем продажи, осуществляемой во исполнение условий заключенных коллективных договоров без применения конкурентных принципов.
Как сообщали Українськi Новини, Верховная Рада намерена ограничить отчуждение и изменение целевого назначения земельных участков под фермерские хозяйства, которые были получены бесплатно в собственность или в аренду без аукциона.
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