Рада разрешила сотрудникам госпредприятий отчуждать находящееся в собственности учреждения жилье

Верховная Рада разрешила сотрудникам государственных предприятий отчуждать находящееся в собственности учреждений недвижимое имущество.

За принятие соответствующего законопроекта №3131 в целом проголосовали 243 депутата при необходимых 226, передают Українськi Новини.

Согласно действующему законодательству, недвижимое имущество объектов госсобственности, которые не подлежат приватизации, не может быть отчуждено, изъято, передано в уставный фонд хозорганизаций, и в отношении такого имущества не могут совершаться действия, следствием которых может быть их отчуждение.

Проект предлагает указанные ограничения не распространять на решения об отчуждении жилья работникам госпредприятий, учреждений и организаций, хозобществ, 100% акций которых принадлежат государству.

Отчуждение жилья будет происходить путем продажи, осуществляемой во исполнение условий заключенных коллективных договоров без применения конкурентных принципов.

Как сообщали Українськi Новини, Верховная Рада намерена ограничить отчуждение и изменение целевого назначения земельных участков под фермерские хозяйства, которые были получены бесплатно в собственность или в аренду без аукциона.