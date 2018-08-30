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Минэкономразвития готовит законопроект о саморегулировании в Украине
10:45 30.08.2018 |
Министерство экономического развития и торговли Украины до конца 2018 года после консультаций с общественностью разработает законопроект о саморегулировании в Украине, сообщила пресс-служба министерства.Как отмечается в сообщении, такой срок указан в плане мероприятий по реализации Концепции реформирования института саморегулирования в Украине, который был утвержден Кабинетом министров на заседании в среду.
«Закон является существенным преимуществом для объединений субъектов хозяйственной или профессиональной деятельности, претендующих на приобретение статуса саморегулируемых организаций (СРО), ведь благодаря ему создавать СРО можно будет практически по всем видам деятельности, что сейчас пока невозможно. Органы, которые реализуют функции государства по регулированию хозяйственной или профессиональной деятельности, будут лишены таких функций и делегируют их СРО», - сказано в сообщении.
В министерстве отметили, что действующие саморегулируемые организации сохранят свой статус до принятия закона, а уже после этого будут внедрены новые механизмы предоставления статуса СРО.
Справка УНИАН. Саморегулируемые организации (СРО) - это объединения бизнеса по видам деятельности. Статус СРО дает возможность самостоятельно устанавливать нормы, стандарты в той или иной сфере без вмешательства государства, а также регулировать как внутренние отношения, так и отношения с потребителями. Примерами саморегулируемых организаций в мире являются Канадская организация по рекламным стандартам, Совет по вопросам регулирования интеллектуальной собственности в Великобритании, Совет по государственным стандартам бухгалтерского учета в США. В Украине также действуют СРО, например, Всеукраинская ассоциация ломбардов, Украинская федерация страхования и т. п.
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