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Количество судей в Антикоррупционном суде составит 39 человек, - ВСП
Количество судей в Высшем антикоррупционном суде составит 39 человек.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Высшего совета правосудия (ВСП), передают Українськi Новини.
Указано, что во вторник совет рассмотрел вопрос о согласовании количества судей в Высшем антикоррупционном суде.
Согласно ч. 6 ст. 19 закона "О судоустройстве и статусе судей" количество судей в суде определяет Государственная судебная администрация по согласованию с ВСП с учетом судебной нагрузки и в пределах расходов, определенных в госбюджете на содержание судов и оплату труда судей.
23 июля в Высший совет правосудия поступило обращение председателя Государственной судебной администрации с предложением согласовать количество судей в Антикоррупционном суде в количестве 39 штатных единиц, из которых 12 - должности судей апелляционной палаты этого суда.
Учитывая указанное, ВСП решил согласовать указанное количество.
Как сообщали Українськi Новини, 24 июля Высшая квалификационная комиссия судей (ВККС) начала регистрацию кандидатов в судьи Высшего антикоррупционного суда.
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