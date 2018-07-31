Количество судей в Антикоррупционном суде составит 39 человек, - ВСП

Количество судей в Высшем антикоррупционном суде составит 39 человек.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Высшего совета правосудия (ВСП), передают Українськi Новини.

Указано, что во вторник совет рассмотрел вопрос о согласовании количества судей в Высшем антикоррупционном суде.

Согласно ч. 6 ст. 19 закона "О судоустройстве и статусе судей" количество судей в суде определяет Государственная судебная администрация по согласованию с ВСП с учетом судебной нагрузки и в пределах расходов, определенных в госбюджете на содержание судов и оплату труда судей.

23 июля в Высший совет правосудия поступило обращение председателя Государственной судебной администрации с предложением согласовать количество судей в Антикоррупционном суде в количестве 39 штатных единиц, из которых 12 - должности судей апелляционной палаты этого суда.

Учитывая указанное, ВСП решил согласовать указанное количество.

Как сообщали Українськi Новини, 24 июля Высшая квалификационная комиссия судей (ВККС) начала регистрацию кандидатов в судьи Высшего антикоррупционного суда.