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Рада разрешила судьям продолжать рассмотрение уже начатых дел при реорганизации судов
16:59 12.07.2018 |
Верховная Рада разрешила судьям продолжать рассмотрение уже начатых дел при реорганизации судов.
За принятие в целом законопроекта №7441 проголосовали 254 депутата при минимально необходимых 226, передают Українські Новини.
Согласно документу, в случае перевода судьи в суд, юрисдикция которого распространяется на территорию, на которую распространялась юрисдикция суда, из которого судья был переведен, такой судья продолжает рассмотрение дел, находящихся в его производстве на момент перевода.
Также указано, что передача дела в другой суд при реорганизации не требует замены коллегии присяжных.
Как сообщали Українськi Новини, 29 декабря 2017 года Президент Петр Порошенко постановил ликвидировать все районные суды и создать вместо них окружные.
В частности, вместо Печерского и Голосеевского районных судов Киева создан Третий окружной суд Киева.
Адвокаты активистов Евромайдана просили Порошенко не ликвидировать райсуды в связи с возможным коллапсом судебной системы.
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