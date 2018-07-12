Верховная Рада разрешила судьям продолжать рассмотрение уже начатых дел при реорганизации судов.

За принятие в целом законопроекта №7441 проголосовали 254 депутата при минимально необходимых 226, передают Українські Новини.

Согласно документу, в случае перевода судьи в суд, юрисдикция которого распространяется на территорию, на которую распространялась юрисдикция суда, из которого судья был переведен, такой судья продолжает рассмотрение дел, находящихся в его производстве на момент перевода.

Также указано, что передача дела в другой суд при реорганизации не требует замены коллегии присяжных.

Как сообщали Українськi Новини, 29 декабря 2017 года Президент Петр Порошенко постановил ликвидировать все районные суды и создать вместо них окружные.

В частности, вместо Печерского и Голосеевского районных судов Киева создан Третий окружной суд Киева.

Адвокаты активистов Евромайдана просили Порошенко не ликвидировать райсуды в связи с возможным коллапсом судебной системы.