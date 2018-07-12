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Рада предусмотрела создание Службы судебной охраны не позднее 2019
16:57 12.07.2018 |
Верховная Рада предусмотрела создание Службы судебной охраны не позднее 2019 года.
За принятие в целом законопроекта №7441 проголосовали 254 депутата при минимально необходимых 226, передают Українські Новини.
Согласно ему, Государственная судебная администрация должна не позднее 1 января 2019 года обеспечить выполнение в полном объеме Службой судебной охраны полномочий, предусмотренных законодательством.
Также в законопроекте говорится, что Служба судебной охраны отвечает за поддержание общественного порядка в суде, прекращение проявлений неуважения к суду, а также охрану помещений суда, органов и учреждений системы правосудия, выполнение функций по государственному обеспечению личной безопасности судей и членов их семей, работников суда.
Служба является правоохранительным органом в системе правосудия, подотчетна Высшему совету правосудия и подконтрольна Государственной судебной администрации.
Сотрудники службы имеют право применять оружие и задерживать нарушителей.
Сотрудникам Службы судебной охраны гарантируется социальная защита в объемах, предусмотренных для полицейских.
Как сообщали Українськi Новини, Высший совет правосудия заявляет, что Служба судебной охраны не создана на данный момент из-за проблем с набором кадров.
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