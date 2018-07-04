Рада намерена ввести наказание до 10 лет тюрьмы с лишением прав за нарушение ПДД в состоянии алкогольного опьянения

Рада намерена ввести наказание до 10 лет лишения свободы с лишением права на управление транспортным средством за нарушение правил дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения. За соответствующий законопроект №7064 за основу проголосовали 240 депутатов при минимально необходимых 226, передают Українські новини. Согласно законопроекту, за нарушения ПДД в состоянии алкогольного, наркотического опьянения или под действием любых других одурманивающих веществ будет предусматриваться ст. 286-1 Уголовного кодекса. Так, предусматривается наказание от 8 до 10 лет лишения свободы с лишением прав на вождение на 10 лет. Если лицо было лишено права вождения, за аналогичные действия предусматривается 5 лет лишения свободы с лишением права вождения пожизненно. В пояснительной записке депутаты отмечают, что 37% от общего количества дорожно-транспортных происшествий приходится на аварии с участием водителей, находящихся за рулем в состоянии алкогольного опьянения. По их мнению, международный опыт обеспечения безопасности на дорогах показывает, что одним из самых простых и в то же время самых действенных способов заставить водителей соблюдать требования правил дорожного движения является разработка системы эффективных наказаний. На данный момент за вождение в состоянии алкогольного опьянения предусматривается штраф в размере 10,2 тыс. грн и лишение прав на 1 год, а водителя, которого дважды в течение 5 лет подвергали административному наказанию за управление транспортными средствами в состоянии опьянения, штрафуют на 40,2 тыс. грн и лишают права управления транспортными средствами на 10 лет. Как сообщали Українськi Новини, 27 апреля Высший совет правосудия отстранил от должности на 2 месяца судью Апелляционного суда Киевской области Александра Коцюрбу за совершение дорожно-транспортного происшествия в состоянии алкогольного опьянения.