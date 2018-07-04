Финансовые новости
- |
- 04.07.18
- |
- 18:28
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Рада намерена ввести наказание до 10 лет тюрьмы с лишением прав за нарушение ПДД в состоянии алкогольного опьянения
12:28 04.07.2018 |
Рада намерена ввести наказание до 10 лет лишения свободы с лишением права на управление транспортным средством за нарушение правил дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения. За соответствующий законопроект №7064 за основу проголосовали 240 депутатов при минимально необходимых 226, передают Українські новини. Согласно законопроекту, за нарушения ПДД в состоянии алкогольного, наркотического опьянения или под действием любых других одурманивающих веществ будет предусматриваться ст. 286-1 Уголовного кодекса. Так, предусматривается наказание от 8 до 10 лет лишения свободы с лишением прав на вождение на 10 лет. Если лицо было лишено права вождения, за аналогичные действия предусматривается 5 лет лишения свободы с лишением права вождения пожизненно. В пояснительной записке депутаты отмечают, что 37% от общего количества дорожно-транспортных происшествий приходится на аварии с участием водителей, находящихся за рулем в состоянии алкогольного опьянения. По их мнению, международный опыт обеспечения безопасности на дорогах показывает, что одним из самых простых и в то же время самых действенных способов заставить водителей соблюдать требования правил дорожного движения является разработка системы эффективных наказаний. На данный момент за вождение в состоянии алкогольного опьянения предусматривается штраф в размере 10,2 тыс. грн и лишение прав на 1 год, а водителя, которого дважды в течение 5 лет подвергали административному наказанию за управление транспортными средствами в состоянии опьянения, штрафуют на 40,2 тыс. грн и лишают права управления транспортными средствами на 10 лет. Как сообщали Українськi Новини, 27 апреля Высший совет правосудия отстранил от должности на 2 месяца судью Апелляционного суда Киевской области Александра Коцюрбу за совершение дорожно-транспортного происшествия в состоянии алкогольного опьянения.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Авто на «евробляхах» будут ловить с помощью системы «Рубеж»
|Генпрокуратура открыла уголовное производство по факту выплаты премии руководству Нафтогаза за победу в Стокгольмском арбитраже
|Объем реализованной в Украине промпродукции за 5 мес. вырос на 18% - Госстат
|Порошенко вносит в Раду законопроект о налоге на выведенный капитал
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Луценко: Для борьбы с контрабандой таможня должна иметь главу и аналитические службы, а силовикам там делать нечего
|Генпрокуратура открыла уголовное производство по факту выплаты премии руководству Нафтогаза за победу в Стокгольмском арбитраже
|Кабмин утвердил изменения в порядок предварительного согласования цен в контролируемых операциях для целей трансфертного ценообразования
|Объем реализованной в Украине промпродукции за 5 мес. вырос на 18% - Госстат
|Пока я премьер-министр, Продан будет руководить ГФС, - Гройсман
|Порошенко вносит в Раду законопроект о налоге на выведенный капитал
Это интересно
|Lyft купил крупнейший в США сервис проката велосипедов
|Vivo представила систему распознавания лиц. Она в десять раз точнее решения Apple
|McLaren представил новую модель: 600-сильное хардкорное купе
|Хакеры предпочли майнинг криптовалют вымогательскому ПО
|Как смартфон влияет на глаза?
|Напугавший многих искусственный интеллект Google Duplex в рамках тестирования вскоре начнёт звонить реальным компаниям
|Apple и Samsung вне суда урегулировали семилетний патентный спор