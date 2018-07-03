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Рада запретила отчуждение имущества должникам по алиментам и ввела автоматизированный арест их средств
11:38 03.07.2018 |
За принятие в целом законопроекта №8296 проголосовали 230 депутатов при минимально необходимых 226, передают Українські Новини.
Согласно документу, запрещается отчуждение имущества должником, внесенным в Единый реестр должников, в частности по исполнительным производствам о взыскании алиментов при наличии задолженности по данным платежам более трех месяцев.
Автоматизированный арест средств должника определяется Министерством юстиции по согласованию с Национальным банком.
Документ увеличивает до 5,1 тыс. гривен максимальный штраф для родителей ребенка, который совершил преступление, ответственность за которое предусмотрена Уголовным кодексом и если ребенок не достиг возраста, с которого наступает уголовная ответственность.
Кроме того, вводится необходимость подачи заявления об отсутствии задолженности об уплате алиментов более шести месяцев для претендентов в Кабинет Министров, кандидатов в депутаты Рады и депутаты местных советов.
Как сообщали Українські Новини, Рада намерена отменить налогообложение алиментов от родителей-нерезидентов.
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