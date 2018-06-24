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Аваков прогнозирует внесение в Раду законопроекта о введении уголовной ответственности за контрабанду в июле
22:41 23.06.2018 |
Министр внутренних дел Арсен Аваков прогнозирует, что через неделю, в начале июля, в Верховную Раду будет внесен законопроект о введении уголовной ответственности за контрабанду.
Об этом он сказал Українським Новинам.
"Закон будет внесен через неделю. А дальше все зависит от политической воли депутатского корпуса", - сказал он.
Министр не уточнил, какое будет предусмотрено максимальное наказание в предложенном законопроекте.
Как сообщали Українськi Новини, глава Службы безопасности Украины Василий Грицак и генеральный прокурор Юрий Луценко выступают за скорейшее введение Радой уголовной ответственности за контрабанду.
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