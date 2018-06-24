Аваков прогнозирует внесение в Раду законопроекта о введении уголовной ответственности за контрабанду в июле

Министр внутренних дел Арсен Аваков прогнозирует, что через неделю, в начале июля, в Верховную Раду будет внесен законопроект о введении уголовной ответственности за контрабанду.

Об этом он сказал Українським Новинам.

"Закон будет внесен через неделю. А дальше все зависит от политической воли депутатского корпуса", - сказал он.

Министр не уточнил, какое будет предусмотрено максимальное наказание в предложенном законопроекте.

Как сообщали Українськi Новини, глава Службы безопасности Украины Василий Грицак и генеральный прокурор Юрий Луценко выступают за скорейшее введение Радой уголовной ответственности за контрабанду.