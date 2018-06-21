Рада приняла за основу необходимый для урегулирования деятельности Антикоррупционного суда законопроект

Верховная Рада приняла за основу законопроект №7441 об изменениях в закон "О судоустройстве и статусе судей", необходимых для урегулирования деятельности Высшего антикоррупционного суда.

За принятие за основу законопроекта №7441 проголосовали 237 депутатов при минимально необходимых 226, передают Українські Новини.

В частности, документ детализирует вопросы деятельности палат высших специализированных судов.

Так, председатель палаты сможет согласовывать проект сметы Антикоррупционного суда в части финансирования Апелляционной палаты.

Также предлагается определить высшие специализированные суды главными распределителями средств государственного бюджета.

Как сообщали Українські Новини, в четверг Рада создала Высший антикоррупционный суд.

Согласно документу, в случае перевода судьи в суд, юрисдикция которого распространяется на территорию, на которую распространялась юрисдикция суда, из которого судья был переведен, такой судья продолжает рассмотрение дел, находящихся в его производстве на момент перевода.

Также указано, что передача дела в другой суд при реорганизации не требует замены коллегии присяжных.