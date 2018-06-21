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Рада приняла за основу необходимый для урегулирования деятельности Антикоррупционного суда законопроект
15:41 21.06.2018 |
Верховная Рада приняла за основу законопроект №7441 об изменениях в закон "О судоустройстве и статусе судей", необходимых для урегулирования деятельности Высшего антикоррупционного суда.
За принятие за основу законопроекта №7441 проголосовали 237 депутатов при минимально необходимых 226, передают Українські Новини.
В частности, документ детализирует вопросы деятельности палат высших специализированных судов.
Так, председатель палаты сможет согласовывать проект сметы Антикоррупционного суда в части финансирования Апелляционной палаты.
Также предлагается определить высшие специализированные суды главными распределителями средств государственного бюджета.
Как сообщали Українські Новини, в четверг Рада создала Высший антикоррупционный суд.
Согласно документу, в случае перевода судьи в суд, юрисдикция которого распространяется на территорию, на которую распространялась юрисдикция суда, из которого судья был переведен, такой судья продолжает рассмотрение дел, находящихся в его производстве на момент перевода.
Также указано, что передача дела в другой суд при реорганизации не требует замены коллегии присяжных.
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