Верховная Рада законодательно закрепила понятие "креативные индустрии".

За принятие в целом законопроекта №6738 проголосовали 226 депутатов при минимально необходимых 226, передают Українськi Новини.

Соответствующие изменения внесены в закон "О культуре".

Рада определила, что креативные индустрии - это перечень видов экономической деятельности, которые имеют потенциал к созданию добавленной стоимости и рабочих мест через культурное или креативное выражение, а их продукты и услуги являются следствием индивидуального творчества, навыков и таланта.

Согласно пояснительной записке, отсутствие законодательно закрепленного термина "креативные индустрии" делает невозможным соответствующую государственную политику в сфере культуры, направленную на поощрение развития новых секторов экономики, а также инновационных творческих кластеров.

Как сообщали Українськi Новини, во вторник Рада предусмотрела создание органов управления памятниками культурного наследия после внесения таковых в список всемирного наследия, а также создание наблюдательных советов по состоянию сохранения подобных памятников.