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Рада законодательно закрепила понятие «креативные индустрии»
12:27 19.06.2018 |
Верховная Рада законодательно закрепила понятие "креативные индустрии".
За принятие в целом законопроекта №6738 проголосовали 226 депутатов при минимально необходимых 226, передают Українськi Новини.
Соответствующие изменения внесены в закон "О культуре".
Рада определила, что креативные индустрии - это перечень видов экономической деятельности, которые имеют потенциал к созданию добавленной стоимости и рабочих мест через культурное или креативное выражение, а их продукты и услуги являются следствием индивидуального творчества, навыков и таланта.
Согласно пояснительной записке, отсутствие законодательно закрепленного термина "креативные индустрии" делает невозможным соответствующую государственную политику в сфере культуры, направленную на поощрение развития новых секторов экономики, а также инновационных творческих кластеров.
Как сообщали Українськi Новини, во вторник Рада предусмотрела создание органов управления памятниками культурного наследия после внесения таковых в список всемирного наследия, а также создание наблюдательных советов по состоянию сохранения подобных памятников.
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