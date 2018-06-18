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ВСП одобрил законопроект Порошенко о создании Антикоррупционного суда
12:24 18.06.2018 |
Высший совет правосудия (ВСП) одобрил законопроект Президента Петра Порошенко о создании Высшего антикоррупционного суда.
Об этом на заседании в понедельник, 18 июня, заявил глава ВСП Игорь Бенедисюк, передают Українськi Новини.
Он отметил, что 15 июня в ВСП поступило письмо из Администрации Президента с просьбой огласить позицию совета по поводу проекта закона о создании суда.
"Предлагаю поддержать вам подготовленный Президентом Украины проект закона Украины о создании Высшего антикоррупционного суда", - сказал он.
Решение было поддержано единогласно.
Также глава совета подчеркнул, что конкурс в суд должен быть объявлен в течение 12 месяцев со дня вступления в силу закона о суде, то есть с 14 июня.
Как сообщали Українськi Новини, 14 июня вступил в силу закон "О Высшем антикоррупционном суде".
Порошенко ожидает от Рады принятия ряда законопроектов для обеспечения функционирования Антикоррупционного суда.
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