Финансовый комитет Рады поддержал законопроект о FATCA

Комитет по вопросам финансовой политики и банковской деятельности Верховной Рады поддержал принятие в первом чтении законопроекта Кабмина № 8189.

Такое решение принял комитет 24 мая, сообщил FinClub член комитета Павел Ризаненко (БПП).

Этот законопроект подготовлен для изменения внутренних процедур, связанных с ратификацией украино-американского соглашения о FATCA.

Документом вносятся изменения в закон «О банках и банковской деятельности» в части раскрытия банковской тайны, а также в закон «О депозитарной системе» в части доступа к информации, которая содержится в системе депозитарного учета.

Принятие законопроекта необходимо для ратификации Верховной Радой соглашения FATCA (законопроект № 0189). Еще одним связанным с ним законопроектом является № 8190 (рассматривается налоговым комитетом Рады).

В конце 2018 года украинские банки могут начать предоставлять информацию о своих клиентах - американцах в налоговую службу США (Internal Revenue Service; IRS). Такое требование предусмотрено принятым в 2010-м в США законом FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act).

FATCA вступил в силу 1 июля 2014 года, чтобы выявлять доходы американских резидентов по всему миру. Закон требует от иностранных банков передавать в США информацию о счетах американских резидентов. Украина в феврале 2017 года заключила межправительственное соглашение с США о введении FATCA.