Финансовые новости
- |
- 23.05.18
- |
- 11:01
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Рада одобрила законопроект о защите «Укроборонпрома» от взыскания долгов российскими компаниями
08:04 23.05.2018 |
Верховная Рада одобрила законопроект, который направлен на защиту украинских оборонных предприятий от притязаний российских контрагентов, желающих взыскать с украинских предприятий задолженности по невыполненным контрактам.
За принятие соответствующего законопроекта №6697 «О внесении изменений в Законы Украины по решению некоторых вопросов задолженности предприятий оборонно-промышленного комплекса - участников Государственного концерна «Укроборонпром» перед государством-агрессором и/или государством оккупантом и обеспечению их стабильного развития» в первом чтении проголосовали 230 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.
Во время представления законопроекта народный депутат Андрей Вадатурский (фракция «Блока Петра Порошенко») отметил, что Украина десятилетиями вела торговлю с Россией и много оборонных договоров были подписаны на 3-5 лет вперед. После вступления в силу запрета на экспорт в Россию товаров двойного назначения украинские предприятия физически не могут выполнить договоры, по которым даже проводились проплаты.
Он добавил, что сейчас задолженность украинских оборонных предприятий в пользу субъектов государства-агрессора составляет более 3,8 млрд грн, потому предложенная законодательная инициатива ставит задачу защитить предприятия «Укроборонпрома» от этих претензий.
По словам депутата, законопроект помогает предупредить вмешательство государства-агрессора в хозяйственную деятельность украинских стратегических оборонных предприятий и не допустить принудительного взыскания с них денежных средств и имущества.
«Законопроект предлагает остановить уже открытые и не допускать открытия новых исполнительных производств, где истцом являются предприятия государства-агрессора, а также распространить мораторий на выплату государству-агрессору в случае искусственной переписи или уступки долга фиктивной фирме, зарегистрированной в Украине», - сказал Вадатурский.
Секретарь Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны Иван Винник (фракция «Блока Петра Порошенко») сообщил, что комитет предлагает принять законопроект в первом чтении и в целом, но с учетом ряда поправок.
Против законопроекта выступила Александра Кужель (фракция партии «Батькивщина»).
«Этот закон не имеет права на жизнь, потому что существует закон, который предусматривает, что если есть форс-мажорные обстоятельства, там есть в скобках «война», «нападение», то эти предприятия должны в Торгово-промышленной палате взять справку о форс-мажорных обстоятельствах, и на этом все заканчивается. Тогда ни один европейский суд не сможет принять какое-то другое решение», - сказала она.
Депутат Павел Кишкарь на это добавил, что российские контрагенты подают иски в российские суды, где форс-мажорные обстоятельства, как правило, не учитываются.
Тарас Пастух (фракция «Самопомич»), в свою очередь, заявил, что принятие данного закона может привести к тому, что российские предприятия получат возможность взыскать средства непосредственно с государства.
«Если сегодня российские предприятия не могут взыскать с наших предприятий средства, то через международные арбитражи абсолютно реально можно будет взыскать с государства Украина», - сказал он.
После обсуждения Винник предложил поставить законопроект на голосование только в первом чтении, чтобы принять его за основу, но с озвученными поправками комитета. Кроме того, он выступил с предложением разрешить комитету внести изменения в Закон «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» и в Закон «О международном частном праве», чтобы предотвратить возможность российских компаний взыскать долги с государства Украина.
Справка УНИАН. Государственный концерн «Укроборонпром» создан в 2010 году с целью обеспечения эффективного функционирования и управления субъектами хозяйствования государственного сектора экономики, которые осуществляют хозяйственную деятельность в сфере разработки, изготовления, реализации, ремонта, модернизации и утилизации вооружения, военной и специальной техники и боеприпасов и принимают участие в военно-техническом сотрудничестве. В состав концерна входят более сотни предприятий ОПК Украины.
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Восстановление экономики Украины в 2018г поддержит рост внутреннего потребления - "Конкорд Кэпитал"
ТОП-НОВОСТИ
|Планы на лето. Почему оккупантам будет крайне сложно удержать Горловку
|Які наслідки матиме рішення ЄСПЛ, про мораторій на продаж земель сільськогосподарського призначення в Україні?
|Бизнесу не удается резко взвинтить курс доллара на межбанке из-за вялых выплат по НДС
|Потребнастроения украинцев в апреле продолжили улучшаться - исследование
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Восстановление экономики Украины в 2018г поддержит рост внутреннего потребления - "Конкорд Кэпитал"
|Які наслідки матиме рішення ЄСПЛ, про мораторій на продаж земель сільськогосподарського призначення в Україні?
|Нефть дешевеет 23 мая на сообщениях о возможном увеличении добычи ОПЕК
|Депутаты приняли в первом чтении закон о противодействии аграрному рейдерству
|Рада одобрила законопроект о защите «Укроборонпрома» от взыскания долгов российскими компаниями
|Потребнастроения украинцев в апреле продолжили улучшаться - исследование
Это интересно
|Ford внедряет систему автоматического торможения при движении задним ходом
|NVIDIA научила искусственный интеллект подглядывать за людьми
|В Китае арестовали криптовалютных мошенников, которые похитили $47 млн
|Nissan начала предлагать солнечные панели и домашние аккумуляторы
|«Фабрика погоды» Ford воспроизводит любые климатические условия
|Маск рассказал о Tesla с двумя моторами
|Поездка в вагончике Илона Маска под Лос-Анджелесом будет стоить $1