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Порошенко упростил ввоз импортных автомобилей
10:40 22.05.2018 |
Президент Петр Порошенко подписал закон об отмене проверки соответствия транспортных средств экологическим нормам при их ввозе в Украину.
Об этом свидетельствует информация на странице законопроекта №5470-д на сайте Верховной Рады.
Закон возвращен с подписью главы государства 21 мая.
Согласно изменениям, в ст. 2 Закона Украины "О некоторых вопросах ввоза на таможенную территорию Украины и регистрации транспортных средств" слова "пропуск на таможенную территорию Украины" заменены словами "таможенное оформление".
Это отменяет необходимость иметь сертификат подтверждения соответствия экологическим стандартам, который нужно было предъявлять при ввозе автомобиля в страну и при госрегистрации.
Однако, такой сертификат всё равно нужно предоставить на внутренней таможне при таможенном оформлении автомобиля.
Закон был принят с учетом внесенной главой комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Ниной Южаниной поправки, которой от необходимости соответствовать стандартам освобождены автомобили скорой медицинской помощи, спецавтомобили и передвижные медклиники, ввозимые в Украину как гуманитарная помощь.
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