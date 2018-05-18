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Секретарь Венецианской комиссии Томас Маркерт примет участие в рассмотрении закона об антикоррупционном суде в ВР
Секретарь Венецианской комиссии Томас Маркерт осуществит срочный визит в Киев для участия в рассмотрении законопроекта об антикоррупционном суде в профильном комитете ВР.
Информацию о своем приезде Маркерт подтвердил в комментарии "Европейской правде".
Вместе с ним на заседание прибудет один из авторов заключения "Венецианки", эксперт комиссии Георгий Папуашвили.
"Спикер парламент пригласил нас принять участие во встрече комитета по правовой политике, которая состоится в понедельник после обеда, где пройдет обсуждение законопроекта об Антикоррупционном суде", - заявил он.
Как известно, все ключевые международные партнеры Украины, в том числе страны "Большой семерки", заявляют о несоответствии президентского проекта об антикоррупционном суде требованиям "Венецианки" и настоятельно рекомендуют адаптировать этот законопроект, в том числе - процедуру отбора судей.
В марте руководство парламента пообещало привлечь Венецианскую комиссию к процессу доработки законопроекта.
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