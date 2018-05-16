Украина ожидает от МВФ согласования роли совета международных экспертов при отборе судей Антикоррупционного суда

Украинская сторона ожидает от Международного валютного фонда (МВФ) согласования по полномочиям общественного совета международных экспертов в законопроекте о создании Высшего антикоррупционного суда.

Об этом журналистам сообщил один из авторов законопроекта, учредитель Фонда инноваций и развития Георгий Вашадзе, передают Українські Новини.

По его словам, в среду на базе профильного комитета состоялось заседание рабочей группы, на котором согласовывались основные моменты документа.

"У нас есть несколько альтернатив относительно роли экспертов. Мы сделали два-три альтернативных решения, для того чтобы прийти к консенсусу, и ждем ответ на это... Сейчас мяч на стороне МВФ", - сказал он.

Вашадзе сообщил, что остальные спорные нормы (в частности квалификационные требования к судьям и юрисдикция суда) согласованы.

В то же время он отказался уточнить, какие именно альтернативные варианты по совету экспертов были предложены МВФ.

Позже первый заместитель председателя комитета по вопросам правовой политики и правосудия Леонид Емец (фракция "Народный фронт") сообщил журналистам, какие именно варианты были предложены МВФ.

"Первый вариант: совет экспертов принимает решения о вето и в соответствии с тем процентом, которым было принято это решение, ВККС тем же процентом сможет его преодолеть", - сказал он.

Второй вариант: если Высшая квалификационная комиссия судей против вето совета, то данное решение выносится на совместное заседание ВККС и совета.

На данном заседании вето может быть преодолено двумя третями общих голосов (16 из 23).

ВККС состоит из шестнадцати членов, а предполагаемый совет экспертов - из семи.

То есть для преодоления вето на совместном заседании фактически будет достаточно всех голосов членов ВККС.

Как сообщали Українські Новини, комитет Рады по вопросам правовой политики и правосудия решил рассмотреть законопроект об Антикоррупционном суде в формате рабочей группы в среду.