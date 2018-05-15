Рада намерена запретить использование пальмового масла в производстве традиционных молочных продуктов

Верховная Рада намерена запретить использование пальмового масла в производстве продуктов питания.

За принятие за основу законопроекта № 3871 проголосовали 233 депутата при минимально необходимых 226, передают Українські Новини.

Согласно ему, производство и реализация продукции, которая не соответствует требованиям стандартов норм, правил и образцов, в том числе продуктов питания с содержанием пальмового масла, предусматривает штраф на должностных лиц предприятий вне независимости от формы собственности от 20 до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Также законопроект предусматривает запрет использования пальмового масла в производстве традиционных молочных продуктов.

Согласно пояснительной записке, пальмовое масло является вредным продуктом в питании человека и способствует повышению уровня холестерина в крови.

Соответствующие изменения предлагается внести в Кодекс об административных правонарушениях, а также законы "О молоке и молочных продуктах" и "О безопасности и качестве продуктов питания".

Как сообщали Українські Новини, в апреле Европейская бизнес-ассоциация заявила, что выступает против запрета использования пальмового масла в производстве пищевых продуктов.

При этом отмечается, что члены ЕБА полностью поддерживают запрет использования пальмового масла в традиционных молочных продуктах (сметана, ряженка, кефир, творог).

По словам экспертов ассоциации, представители молокоперерабатывающей отрасли являются противниками замены составляющих молока и молочного сырья не только пальмовым маслом, но и любыми другими жирами и белками растительного, животного (немолочного) происхождения.

Однако пальмовое масло и его отдельные фракции широко используются в различных странах мира для производства пищевых продуктов в таких отраслях, как, например, масложировая, хлебопекарная, кондитерская промышленности.

В 2017 году Украина импортировала пальмовое масло на общую сумму 167,660 млн долларов, в то время как экспорт составил 9,858 млн долларов.