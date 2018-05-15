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Рада намерена запретить использование пальмового масла в производстве традиционных молочных продуктов
17:46 15.05.2018 |
Верховная Рада намерена запретить использование пальмового масла в производстве продуктов питания.
За принятие за основу законопроекта № 3871 проголосовали 233 депутата при минимально необходимых 226, передают Українські Новини.
Согласно ему, производство и реализация продукции, которая не соответствует требованиям стандартов норм, правил и образцов, в том числе продуктов питания с содержанием пальмового масла, предусматривает штраф на должностных лиц предприятий вне независимости от формы собственности от 20 до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан.
Также законопроект предусматривает запрет использования пальмового масла в производстве традиционных молочных продуктов.
Согласно пояснительной записке, пальмовое масло является вредным продуктом в питании человека и способствует повышению уровня холестерина в крови.
Соответствующие изменения предлагается внести в Кодекс об административных правонарушениях, а также законы "О молоке и молочных продуктах" и "О безопасности и качестве продуктов питания".
Как сообщали Українські Новини, в апреле Европейская бизнес-ассоциация заявила, что выступает против запрета использования пальмового масла в производстве пищевых продуктов.
При этом отмечается, что члены ЕБА полностью поддерживают запрет использования пальмового масла в традиционных молочных продуктах (сметана, ряженка, кефир, творог).
По словам экспертов ассоциации, представители молокоперерабатывающей отрасли являются противниками замены составляющих молока и молочного сырья не только пальмовым маслом, но и любыми другими жирами и белками растительного, животного (немолочного) происхождения.
Однако пальмовое масло и его отдельные фракции широко используются в различных странах мира для производства пищевых продуктов в таких отраслях, как, например, масложировая, хлебопекарная, кондитерская промышленности.
В 2017 году Украина импортировала пальмовое масло на общую сумму 167,660 млн долларов, в то время как экспорт составил 9,858 млн долларов.
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