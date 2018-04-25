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Разрешение органам местного самоуправления запрещать продажу алкоголя в определенное время суток вступило в силу
Закон, который разрешает органам местного самоуправления устанавливать в пределах соответствующей административной территории запрет на продажу в определенное время суток субъектами хозяйствования (кроме учреждений ресторанного хозяйства) пива (кроме безалкогольного), алкогольных, слабоалкогольных напитков и столовых вин, вступил в силу.
Он был обнародован в официальной парламентской газете "Голос України" 24 апреля и вступает в силу на следующий после опубликования день.
Вопросы установления запрета на продажу алкогольных напитков в определенное время суток в пределах административной территории смогут решаться исключительно на пленарных заседаниях соответствующего сельского, поселкового, городского совета.
Торговля алкоголем в запрещенное решением органа местного самоуправления время суток будет наказываться штрафом от 510 до 1,7 тыс. гривен (30-100 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан).
Как сообщали Українські Новини, в марте 2016 года Киевский городской совет принял решение о запрете реализации алкогольных, слабоалкогольных напитков и пива во временных сооружениях торгового и культурно-бытового назначения (МАФ).
В ноябре 2016 года Киевский апелляционный административный суд отменил решение Киевсовета о запрете продажи алкоголя в МАФах.
В сентябре 2017 года Киевсовет исключил продажу алкоголя из функционала МАФов в Киеве.
Антимонопольный комитет признал это решение незаконным.
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