Разрешение органам местного самоуправления запрещать продажу алкоголя в определенное время суток вступило в силу

Закон, который разрешает органам местного самоуправления устанавливать в пределах соответствующей административной территории запрет на продажу в определенное время суток субъектами хозяйствования (кроме учреждений ресторанного хозяйства) пива (кроме безалкогольного), алкогольных, слабоалкогольных напитков и столовых вин, вступил в силу.

Он был обнародован в официальной парламентской газете "Голос України" 24 апреля и вступает в силу на следующий после опубликования день.

Вопросы установления запрета на продажу алкогольных напитков в определенное время суток в пределах административной территории смогут решаться исключительно на пленарных заседаниях соответствующего сельского, поселкового, городского совета.

Торговля алкоголем в запрещенное решением органа местного самоуправления время суток будет наказываться штрафом от 510 до 1,7 тыс. гривен (30-100 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан).

Как сообщали Українські Новини, в марте 2016 года Киевский городской совет принял решение о запрете реализации алкогольных, слабоалкогольных напитков и пива во временных сооружениях торгового и культурно-бытового назначения (МАФ).

В ноябре 2016 года Киевский апелляционный административный суд отменил решение Киевсовета о запрете продажи алкоголя в МАФах.

В сентябре 2017 года Киевсовет исключил продажу алкоголя из функционала МАФов в Киеве.

Антимонопольный комитет признал это решение незаконным.