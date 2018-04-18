УПЦ КП и УАПЦ могут быть признаны Константинопольской церковью

Президент Петр Порошенко сообщил, что Украина вскоре может получить автокефалию для поместной православной церкви.

Об этом он объявил на встрече с лидерами фракций Верховной Рады, рассказывая об итогах встречи с константинопольским патриархом Варфоломеем, которая состоялась 9 апреля.

"Украина на сегодня как никогда близко к появлению собственной автокефальной поместной церкви. Это засвидетельствует не только позиция вселенского патриарха, но и позиция членов Синода", - сказал он.

Порошенко сообщил, что не может раскрывать детали этой встречи, но заверил, что все необходимые элементы для создания поместной церкви уже есть.

"Первое - это обращение церковных иерархов. И сразу после возвращения у меня были встречи. Хочу сообщить, что после встречи с патриархом Филаретом все епископы Украинской православной церкви Киевского патриархата поставили свои подписи в обращении к вселенскому патриарху о предоставлении томоса новой украинской православной автокефальной церкви, все до единого. У меня также произошла встреча с митрополитом Макарием, главой Украинской автокефальной православной церкви, и сегодня утром мне сообщили о результатах архиерейского собора УАПЦ. Все без исключения архиепископы подписали обращение к вселенскому патриарху и президенту", - сообщил он.

Порошенко попросил Верховную Раду как можно быстрее поддержать это обращение.

Напомним, в прошлом году Порошенко говорил, что князь Владимир Великий принял христианскую веру от Константинопольской церкви, и поэтому именно от нее Украина ждет признания автокефалии для поместной церкви.

16 июня 2016 года Верховная Рада направила обращение к Вселенскому патриарху Варфоломею I с просьбой предоставить автокефалию Украинской православной церкви. В частности, Рада попросила Варфоломея издать томос (указ) об автокефалии Православной церкви в Украине.

После смерти митрополита Владимира в 2014 году зашел в тупик процесс сближения УПЦ КП и УПЦ МП. В 2015 году была предпринята попытка объединения УПЦ КП и УАПЦ, но и она завершилась ничем.