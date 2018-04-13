Украина подписала конвенцию Совета Европы о доступе к официальным документам.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook написал министр юстиции Павел Петренко, сообщают Українські Новини.

"Только что в Копенгагене подписали крайне важные документы: Конвенцию Совета Европы о доступе к официальным документам; Европейскую конвенцию о вручении за границей документов по административным делам; Европейскую конвенцию о получении за границей информации и доказательств по административным делам; Протокол, вносящий изменения в Дополнительный протокол к Конвенции о передаче осужденных лиц", - сообщил он.

27 ноября 2008 года Комитет Министров Совета Европы принял конвенцию о доступе к официальным документам.

Конвенция была открыта для подписания 18 июня 2009 года и вступит в силу после того, как 10 государств-членов Совета Европы ее ратифицируют.

Конвенция стала первым международным документом, который гарантирует право на доступ к официальным документам органов публичной власти.

Конвенция предусматривает минимальные стандарты в сфере доступа к публичной информации и при этом не запрещает государствам-участникам внедрять нормы, которые позволяют больший доступ к информации.

В декабре 2010 года в отчете по итогам антикоррупционного мониторинга в рамках Стамбульского плана действий по борьбе с коррупцией Организации экономического сотрудничества и развития Украине было рекомендовано подписать и ратифицировать Конвенцию.

Как сообщали Українські Новини, Совет Европы зафиксировал пытки задержанных правоохранителями в Украине.

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