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Рада приняла за основу рамочный законопроект о нацбезопасности
17:22 05.04.2018 |
Верховная Рада Украины утвердила в первом чтении президентский проект закона (№8068) о национальной безопасности.
Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", соответствующее решение поддержали 265 народных депутатов на пленарном заседании в четверг.
Секретарь СНБО Александр Турчинов, представляя законопроект с трибуны парламента, отметил, что документ проработали во взаимодействии с экспертами НАТО, ЕС и США, а его принятие должно стать значительным шагом на пути внедрения стандартов Североатлантического Альянса в Украине.
"В целом законопроект реализует идеи, заложенные в документах стратегического планирования, принятых в 2015-2016 годах, в частности в Стратегическом оборонном бюллетене. С его принятием вводится регулирование деятельности органов сектора безопасности и обороны, согласно нормам и стандартам Европейского Союза и НАТО", - сказал он.
Согласно предложению, озвученному А.Турчиновым, уже в редакции первого чтения в законопроекте учли, что Верховная Рада будет осуществлять контроль за Службой безопасности Украины.
Кроме того, секретарь СНБО пояснил: "Закрепляется четкое распределение полномочий и компетенций органов сектора безопасности и обороны, что повысит эффективность координации их деятельности, улучшит качество управления ресурсами и снизит коррупционные риски, ограничит неоправданное дублирование функций в сфере безопасности".
Он подчеркнул, что законопроект является рамочным.
"Устанавливает лишь общие очертания системы обеспечения национальной безопасности. В законопроекте не предусмотрен детализированный перечень национальных интересов, что в свою очередь усложняет определение текущих приоритетов в безопасности. Это вопросы предлагается урегулировать на уровне базовых документов стратегического планирования", - пояснил А.Турчинов.
"Скоротечность ситуации с безопасностью делает невозможным и нецелесообразным определение на законодательном уровне детального перечня угроз национальной безопасности. Именно потому этот законопроект предусматривает, что такие угрозы будут определены стратегией национальной безопасности Украины, а также отраслевыми стратегиями", - сказал он.
Законопроектом предлагают закрепить, что объем расходов на финансирование сектора безопасности и обороны Украины должен составлять не менее 5% запланированного ВВП, из которых не менее 3% - на финансирование сил обороны.
В частности, документ предусматривает, что фундаментальными национальными интересами являются интеграция Украины в европейское политической, экономическое, правовое пространство, сферу безопасности, обретение членства в ЕС и НАТО.
В проекте закона прописан порядок президентского, парламентского, общественного контроля за органами национальной безопасности
После голосования П.Порошенко поблагодарил парламентариев за поддержку его проекта закона.
"Этот законопроект открывает путь к более эффективному взаимодействию с НАТО", - отметил он в своей странице в соцсети Фейсбук в четверг днем.
В свою очередь секретарь Комитета по вопросам национальной безопасности и обороны, народный депутат фракции БПП Иван Винник с трибуны парламента заявил, что данный законопроект нацелен на защиту государства и гражданина и любого человека, который находится на территории Украины.
"Законопроект разработан с привлечением экспертов НАТО для создания эффективных современных механизмов управления и подчинения Вооруженных сил и других воинских формирований. В частности, положения закона предлагают существенные дополнения относительно обязанностей командующих отдельных родов войск в процессе формирования и модернизации боеспособных подразделений, вводят более четкую иерархию подчинения непосредственно Главнокомандующему и возлагают исчерпывающие требования для повышения обороноспособности армии", - заявил И.Винник.
Народный депутат отметил: "Существенным новшеством станет введение парламентского и общественного контроля за вооруженными силами и военными формированиями - это усиливает демократические принципы и дает механизмы украинскому обществу контролировать собственную армию".
"Принятие законопроекта станет важным шагом на пути Украины к членству в НАТО. Фракция партии "Блок Петра Порошенко" убеждена, что укрепление обороноспособности страны во время внешней агрессии - это прямая обязанность парламента. Поэтому наша фракция будет голосовать за законопроект №8068 и призывает коллег объединиться вокруг этого важного решения", - заявил И.Винник.
Как сообщалось, 28 февраля 2018 года в парламент поступил президентский законопроект о национальной безопасности Украины (№8068) и он безотлагательно направляется в профильный комитет для рассмотрения.
22 марта председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий заявил, что рассчитывает на принятие данного закона до мая. Тогда же он напомнил, что вступление Украины в НАТО является заданием номер один. "Если НАТО рекомендует, что согласно их стандартам надо внести соответствующие изменения, которые касаются общественного контроля нового закона о Службе безопасности Украины, гражданского контроля Службы безопасности Украины, я убежден, эти предложения надо внести, и я уверен, что они должны быть в теле закона", - отметил спикер.
По его словам, дискуссия в профильном комитете это нормальный процесс. "Я верю, что в этой дискуссии мы сможем выйти на такой закон, который будет и эффективным для реформы сектора безопасности, и очень важно, чтобы он соответствовал стандартам НАТО и тем принципам, согласно которым действуют армии стран Североатлантического альянса", - сказал А.Парубий.
По мнению ряда экспертов, законопроект касается исключительно сектора обороны и безопасности и не охватывает все сферы, которые традиционно относятся к составляющим нацбезопасности.
При этом в проекте не урегулированы и взаимоотношения между начальником Генштаба Вооруженных сил и Главнокомандующим ВС, Командующим объединенных сил и Командующими видов, отдельных родов войск, командующими (руководителями) других военных формирований. Вопреки стандартам НАТО, в законопроекте Министерство обороны Украины остается органом военного управления, хотя согласно этому же законопроекту должно возглавляться гражданским министром и гражданскими заместителями министра - потому министр не может быть подчиненным президенту как Верховному Главнокомандующему ВСУ и и не может осуществлять оперативное руководство применением ВСУ
Кроме того, как заявляла нардеп Светлана Залищук, представительства ЕС и НАТО в Украине направили руководству страны, в котором указывали, что проект закона о национальной безопасности противоречит практикам ЕС и НАТО, в частности касательно прозрачности в оборонной сфере.
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