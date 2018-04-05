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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Рада намерена оптимизировать количество своих комитетов и ограничить количество министерств

14:34 05.04.2018 |

Право

 

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект, который предусматривает оптимизацию работы парламентских комитетов и соотношение предметов их ведения со сферами деятельности министерств.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", соответствующий проект закона (№6256) о внесении соответствующих изменений в законы "О комитетах Верховной Рады Украины" и "О центральных органах исполнительной власти" в первом чтении поддержали 229 народных депутатов на пленарном заседании в четверг.

Законопроект предусматривает, что Верховная Рада на первой сессии нового созыва создает не более 20 комитетов. Названия и предметы ведения комитетов, как правило, должны соотноситься со сферами деятельности министерств.

Кроме того, документ предлагает предусмотреть в законе о центральных органах исполнительной власти, что Кабинет министров по представлению премьер-министра может создавать не более 20 министерств.

В настоящее время законодательство не предусматривает ограничения в количестве комитетов в парламенте или министерств, которые могут быть созданы.

В Верховной Раде 8-го созыва существует 27 комитетов и контрольная комиссия парламента по вопросам приватизации.

Данный законопроект, а также принятый за основу ранее в этот день законопроект (№7550) относительно распределения должностей в комитетах между фракциями, разработали в рамках имплементации рекомендаций миссии Европейского парламента по реформированию Верховной Рады.
По материалам: Интерфакс-Украина
 

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