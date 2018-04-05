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Рада намерена ввести механизм "единого окна" на таможне
14:31 05.04.2018 |
Верховная Рада намерена ввести механизм "единого окна" на таможне.
За принятие законопроекта №7010 в первом чтении проголосовали 231 депутатов, при минимально необходимых 226, передают Українські Новини.
Целью законопроекта является создание надлежащей законодательной базы для внедрения и функционирования механизма "единого окна" на границе, что является важным фактором для улучшения условий ведения внешнеэкономической деятельности в Украине, уменьшения времени, необходимого для осуществления экспортно-импортных операций, улучшения инвестиционной привлекательности Украины, а также повышения институциональных возможностей государственных органов по осуществлению контроля за международной торговлей.
При введении "единого окна" предусматривалось уменьшение количества сканируемых документов путем предоставления контролирующим органам необходимых сведений, которые имеются в предыдущей декларации; сокращение времени, в течение которого контролирующими органами может быть назначен досмотр товаров с 24 до 12 рабочих часов; уменьшение предельного срока принятия решения контролирующими органами в отношении товаров, вывозимых за пределы таможенной территории Украины, с 24 до 4 часов.
Как сообщали Українські Новини, в начале августа 2016 года ГФС запустила электронную систему обмена данными "Единое окно".
Данная система интегрирует информационные системы всех служб, теперь контролирующие органы обязаны работать только через нее.
"Единое окно" предусматривает осуществление всех видов контроля с помощью ИТ-системы таможни.
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