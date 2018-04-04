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Рада одобрила законопроект о концессии
18:35 03.04.2018 |
Верховная Рада Украины одобрила законопроект, предусматривающий возможность применения концессии в любой сфере хозяйственной деятельности и внедряющий прозрачную процедуру принятия решения о выборе концессионера.
За принятие закона №8125 "О концессии" в первом чтении проголосовали 240 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.
Заместитель министра экономического развития и торговли Михаил Титарчук, выступая в Верховной Раде, сообщил, что данный законопроект позволит усовершенствовать законодательство о концессии.
"Этот законопроект стал требованием современности, поскольку существующее законодательство в этой сфере не работает. Законопроект №8125 открывает новые возможности для сотрудничества государства и бизнеса, что обеспечит привлечение инвестиций в социальную, транспортную, энергетическую и жилищно-коммунальную инфраструктуру. Концессия - это эффективный инструмент, который может содействовать развитию каждого региона нашей страны. Этот инструмент позволяет сохранить и модернизировать существующие объекты и создать новые за средства частных инвесторов, сохранить право собственности за государством", - сказал Титарчук.
Он отметил, что в странах Евросоюза за прошлый год было заключено 40 соглашений концессии на сумму 14 миллиардов евро.
"Для сравнения, Украине необходимо около 35 миллиардов долларов для полной модернизации существующей инфраструктуры и 25 миллиардов долларов для модернизации жилищно-коммунального хозяйства", - отметил Титарчук.
Также, он отметил, что в странах ЕС было построено около 50 тысяч километров дорог на условиях концессии.
"Такое сотрудничество возможно при условии прозрачных правил и взаимовыгодного баланса интересов. Законопроект нацелен на такой результат. Он предусматривает возможность применения концессии в любой сфере хозяйственной деятельности, внедряет прозрачную процедуру инициирования и принятия решения о выборе концессионера. Также предоставляет возможность замены неэффективного частного партнера, создает благоприятные условия для привлечения банковского финансирования и дает четкое определение обязательств и прав сторон»,- сказал Титарчук, добавив, что реализация закона будет способствовать экономическому росту, и, как следствие, увеличению количества рабочих мест.
Согласно пояснительной записке, законопроектом предусматривается четкое разграничение регулирования концессии и других форм осуществления государственно-частного партнерства, единая процедура инициирования и принятия решения по осуществлению государственно-частного партнерства.
Также, предусматривает введение прозрачной процедуры выбора концессионера, возможность привлечения советников и независимых экспертов для подготовки проектов государственно-частного партнерства в форме концессии, дополнительные гарантии для концессионеров и кредиторов, в частности, предусмотрение концессионным договором права замены концессионера, упрощение процедур выделения земельных участков для проектов государственно-частного партнерства в форме концессии, процедуру трансформации аренды в концессию в случае соответствующего обращения со стороны арендатора.
Кроме того, предусматривается возможность передачи разрешения споров, возникающих в связи с выполнением концессионного договора, в международный коммерческий или инвестиционный арбитраж, возможность инициирования концессии потенциальным концессионером, четкий механизм контроля и мониторинга за выполнением концессионных договоров.
В пояснительной записке отмечается, действующий закон "О концессиях" был принят еще в 1999 году, является несовершенным и не отвечает передовым международным практикам.
Как сообщал УНИАН, в ноябре 2015 года была создана рабочая группа Министерства экономического развития и торговли совместно с Министерством инфраструктуры и Фондом государственного имущества Украины для разработки единого закона о концессии.
Экс-глава Фонда госимущества Игорь Билоус отмечал, что новый документ даст толчок развитию концессий в Украине и сделает этот вид сотрудничества бизнеса с государством выгодным для всех участников.
По мнению руководства Министерства инфраструктуры, стратегическое имущество морских торговых портов Украины необходимо оставить в собственности государства, тогда как остальное имущество может быть передано в концессию либо для приватизации.
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