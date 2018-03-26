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Потребителей освободили от уплаты судебного сбора
15:25 26.03.2018 |
Верховный суд Украины принял решение, согласно которому истцы по делам о защите их прав как потребителей освобождены от уплаты судебного сбора в соответствии с законом "О защите прав потребителей" не только в суде первой инстанции. Об этом сообщает Госпродпотребслужба на официальном сайте.
В этом законе всегда была норма об освобождении потребителей от уплаты судебного сбора (ранее - пошлины). После внесения изменений в закон "О судебном сборе" из перечня категорий истцов, освобожденных от уплаты судебного сбора при рассмотрении дела во всех судебных инстанциях, исключили истцов, обращающихся в суд за защитой своих прав как потребителей.
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