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Рада уполномочила органы местного самоуправления устанавливать ограничения продажи алкоголя в определенное время суток
20:03 22.03.2018 |
Верховная Рада предоставила органам местного самоуправления специальные полномочия устанавливать в пределах соответствующей административной территории ограничение или запрет на продажу субъектами хозяйствования (кроме учреждений ресторанного хозяйства) пива (кроме безалкогольного), алкогольных, слабоалкогольных напитков, столовых вин в определенное время суток.
За принятие в целом законопроекта №3149 проголосовало 230 депутатов при минимально необходимых 226, передают Українські Новини.
Согласно документу, вопросы установления запрета продажи алкогольных напитков в определенное время суток в пределах административной территории решаются исключительно на пленарных заседаниях соответствующего сельского, поселкового, городского совета.
Также закон устанавливает административную ответственность за торговлю алкоголем в запрещенное решением соответствующего органа местного самоуправления время суток.
В частности, торговля алкоголем в запрещенное время суток предусматривает штраф от 510 до 1,7 тыс. гривен (30-100 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан).
Законопроект был зарегистрирован еще в сентябре 2015 года 4 депутатами от фракции "Народный фронт": Игорем Васюником, Еленой Ледовских, Еленой Бойко и Виталием Корчиком.
В пояснительной записке к документу они указывали, что запрет на продажу алкоголя в ночное время введен решениями органов местного самоуправления во Львове, Ивано-Франковске, Черкассах, Ужгороде, Луцке и других населенных пунктах.
Как сообщали Українські Новини, в марте 2016 года Киевский городской совет принял решение о запрете реализации алкогольных, слабоалкогольных напитков и пива во временных сооружениях торгового и культурно-бытового назначения (МАФ).
В ноябре 2016 года Киевский апелляционный административный суд отменил решение Киевсовета о запрете продажи алкоголя в МАФах.
В сентябре 2017 года Киевсовет исключил продажу алкоголя из функционала МАФов в Киеве.
Антимонопольный комитет признал это решение незаконным.
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