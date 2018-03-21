Кабмин предлагает Раде ратифицировать договор с США о выполнении налоговых требований к иностранным счетам

Кабинет Министров предлагает Верховной Раде ратифицировать договор с США о выполнении налоговых требований к иностранным счетам.

Соответствующий проект закона утвержден правительством в ходе заседания в среду, передают Українські Новини.

Отмечается, что 1 июля 2014 года в силу вступил закон США "О налоговых требованиях к иностранным счетам" (FАТСА).

Данный закон содержит требования к иностранным финансовым организациям, а именно: заключение специального соглашения с налоговой службой США (IRS); осуществление контроля за наличием счетов, открываемых налогоплательщиками США в украинских финансовых организациях и информирование о них налоговой службы США.

С целью имплементации положений FАТСА 7 февраля 2017 года в Киеве был подписан договор между Украиной и США.

Ратификация данного договора необходима для выполнения внутренних госпроцедур, необходимых для вступления в силу вышеуказанного договора.

С этой целью будет внесен ряд необходимых изменений в Налоговый кодекс Украины.

Как сообщали Українські Новини, соглашение между правительствами Украины и США от 7 февраля 2017 года предусматривает улучшение выполнения налоговых правил и применение положений закона США "О налоговых требованиях к иностранным счетам" (FATCA).

Так, финансовые учреждения государств-партнеров будут освобождаться от принудительного удержания налога с платежей от других налоговых агентов, от выполнения требования удержания налога с транзитных платежей в адрес других финансовых учреждений внутри государства-партнера или другого государства-партнера.

Кроме того, также они будут освобождены от выполнения требования закрывать счет, владелец которого не выполняет требования FATCA, и от принудительного удержания налога в размере 30% с платежей в адрес таких владельцев счетов.

Сбор информации для налогового органа США будет осуществляться централизованно государственным органом с соблюдением требований украинского законодательства и передаваться в налоговый орган США.

Законом FATCA предусмотрено предоставление иностранными финансовыми учреждениями налоговой службе США (далее - IRS) информации о владельцах счетов (прежде всего по счетам, остаток на которых более 250 000 долларов для юрлица и 50 000 долларов для физлица) в отношении всех субъектов налогообложения в США и юрлиц, в том числе зарегистрированных в Украине, владельцами существенного участия которых являются субъекты налогообложения в США.