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Кабмин предлагает Раде ратифицировать договор с США о выполнении налоговых требований к иностранным счетам
12:35 21.03.2018 |
Кабинет Министров предлагает Верховной Раде ратифицировать договор с США о выполнении налоговых требований к иностранным счетам.
Соответствующий проект закона утвержден правительством в ходе заседания в среду, передают Українські Новини.
Отмечается, что 1 июля 2014 года в силу вступил закон США "О налоговых требованиях к иностранным счетам" (FАТСА).
Данный закон содержит требования к иностранным финансовым организациям, а именно: заключение специального соглашения с налоговой службой США (IRS); осуществление контроля за наличием счетов, открываемых налогоплательщиками США в украинских финансовых организациях и информирование о них налоговой службы США.
С целью имплементации положений FАТСА 7 февраля 2017 года в Киеве был подписан договор между Украиной и США.
Ратификация данного договора необходима для выполнения внутренних госпроцедур, необходимых для вступления в силу вышеуказанного договора.
С этой целью будет внесен ряд необходимых изменений в Налоговый кодекс Украины.
Как сообщали Українські Новини, соглашение между правительствами Украины и США от 7 февраля 2017 года предусматривает улучшение выполнения налоговых правил и применение положений закона США "О налоговых требованиях к иностранным счетам" (FATCA).
Так, финансовые учреждения государств-партнеров будут освобождаться от принудительного удержания налога с платежей от других налоговых агентов, от выполнения требования удержания налога с транзитных платежей в адрес других финансовых учреждений внутри государства-партнера или другого государства-партнера.
Кроме того, также они будут освобождены от выполнения требования закрывать счет, владелец которого не выполняет требования FATCA, и от принудительного удержания налога в размере 30% с платежей в адрес таких владельцев счетов.
Сбор информации для налогового органа США будет осуществляться централизованно государственным органом с соблюдением требований украинского законодательства и передаваться в налоговый орган США.
Законом FATCA предусмотрено предоставление иностранными финансовыми учреждениями налоговой службе США (далее - IRS) информации о владельцах счетов (прежде всего по счетам, остаток на которых более 250 000 долларов для юрлица и 50 000 долларов для физлица) в отношении всех субъектов налогообложения в США и юрлиц, в том числе зарегистрированных в Украине, владельцами существенного участия которых являются субъекты налогообложения в США.
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