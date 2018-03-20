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Рада упростила процедуру получения лицензии на производство алкогольных напитков для малых производителей винпродукции
18:54 20.03.2018 |
Верховная Рада упростила процедуру получения лицензии на производство алкогольных напитков для малых производителей винодельческой продукции.
За принятие в целом законопроекта № 6693 проголосовали 247 депутатов при минимально необходимых 226, передают Українські Новини.
Документом предусматривается, что малые производители винпродукции не подлежат обязательной аттестации на соответствие требованиям относительно обеспечения жизни и здоровья людей, охраны окружающей природной среды, полного технологического цикла производства, а также соответствие санитарным, пожарным, экологическим нормам и правилам.
Таким образом, для получения лицензии малым производителям достаточно будет соответствующему органу предоставить зарегистрированную декларацию соответствия материально-технической базы требованиям законодательства и договор с аккредитованной лабораторией.
Также в проекте прописано, что новые марки винпродукции утверждает руководитель предприятия на основании заключения Центральной отраслевой дегустационной комиссии винодельческой промышленности или дегустационной комиссии профильной научного учреждения и отраслевой общественной организации. Отмечается, что необходимость проведения аттестации делала невозможным создание уникальных терруарних (местных) виноградных вин и легализацию малых производителей винпродукции в сельской местности.
Под малыми производствами винодельческой продукции подразумевают предприятия, которые осуществляют производство и разлив виноградных, плодово-ягодных вин и медовых напитков из виноматериалов исключительно собственного производства, полученных путем переработки плодов, ягод, винограда, меда также собственного производства.
При этом документом предусматривается запрет на использование такими предприятиями спирта при производстве винпродукции.
Как сообщали Українські Новини, Украинская корпорация по виноградарству и винодельческой промышленности "Укрвинпром" прогнозирует увеличение производства виноградного вина на 6%, или на 0,4 млн дал до 7 млн дал в 2017 году.
В октябре 2016 года Президент Петр Порошенко подписал закон, разрешающий производителям, имеющим лицензию на производство алкогольных напитков (виноградных, плодово-ягодных и медовых вин) и изготавливающим их исключительно из собственных виноматериалов, осуществлять оптовую торговлю ими без получения отдельной лицензии на данный вид торговли.
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