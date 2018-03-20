Рада приняла законопроект о банкротстве в 1-м чтении

Верховная Рада приняла за основу депутатский законопроект о Кодексе Украины по процедурам банкротства (№8060), который предусматривает процедуру банкротства физического лица.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", соответствующее решение поддержали 233 народных депутатов на пленарном заседании парламента во вторник.

"Законопроект отвечает на все вопросы, касающиеся санации, банкротства, ликвидации юридических лиц. Мы это сбалансировали и выделили в первой книге Кодекса. Вторая книга содержит новый институт украинского законодательства - эта книга регулирует банкротство физических лиц", - сказал глава парламентского комитета по вопросам экономической политики Андрей Иванчук (фракция "Народный фронт"), выступая перед народными депутатами.

Законопроект предполагает судебную и досудебную процедуру банкротства физлица. В частности, предлагается разрешить применить к физлицу, которое не в состоянии погасить долги, их реструктуризацию, в ином случае - признать его банкротом с удовлетворением требований кредиторов.

Документом также предлагается разрешить продавать имущество банкротов исключительно на электронном аукционе через единую систему при обязательном согласовании с кредиторами стартовой цены лота, текста объявления, стоимости содержания.

Как указывается в пояснительной записке к проекту закона, существующее регулирование процедур банкротства позволяет должникам уклоняться от выполнения своих обязательств перед кредиторами. Процедуры банкротства слишком длинные и недостаточно эффективные, что делает отечественный рынок неконкурентоспособным.

Законопроект также предлагает позволить обеспеченным кредиторам инициировать дело о банкротстве.