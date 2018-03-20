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Рада приняла закон о стратегической экологической оценке
15:10 20.03.2018 |
Верховная Рада Украины приняла в повторном втором чтении и в целом законопроект (№ 6106) о стратегической экологической оценке.
Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", такое решение поддержали 233 народных депутата на пленарном заседании во вторник.
Секретарь комитета Верховной Рады по вопросам экологической политики, природопользования и ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы Остап Еднак (внефракционный), докладывая данный законопроект, отметил, что принятие данного документа соответствует обязательствам Украины, которые она взяла при подписании Соглашения об ассоциации с ЕС. "Принятие закона поможет реализации государственной политики в сфере энергетики, жилищного хозяйства, водного и рыбного хозяйства", - отметил он.
По словам нардепа, этот закон сделает государственную политику в данных сферах более прозрачной, в том числе он поможет предупреждению чрезвычайных ситуаций и катастроф.
Документ регулирует отношения в сфере оценки последствий для окружающей среды, в том числе для здоровья населения, выполнение документов государственного планирования и распространяется на документы государственного планирования, которые касаются сельского хозяйства, лесного хозяйства, рыбного хозяйства, энергетики, промышленности, транспорта, использования отходов, использования водных ресурсов, охраны окружающей среды, телекоммуникаций, туризма, градостроения или землеустройства.
Действие данного закона не распространяется на документы государственного планирования, которые касаются исключительно национальной обороны или действий в случае чрезвычайных ситуаций, а также на бюджеты, бюджетные программы и финансовые планы.
Закон предусматривает, что стратегическая экологическая оценка осуществляется на основе принципа законности и объективности, гласности, участия общественности, представителей научной сферы.
Закон оговаривает полномочия заказчика документов государственного планирования и отмечает, что он обеспечивает осуществление стратегической экологической оценки проекта документа государственного планирования, осуществляет информирование и обеспечивает свободный доступ к информации в процессе стратегической экологической оценки, обеспечивает своевременные и эффективные возможности для участия общественности в стратегической экологической оценке проектов документов государственного планирования.
Стратегическая экологическая оценка осуществляется в процессе разработки документа государственного планирования до его предоставления для утверждения.
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