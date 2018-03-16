Порошенко одобрил снятие ограничения на выдачу банками кредитов под залог находящегося в АТО имущества

Президент Петр Порошенко подписал принятый Верховной Радой 21 декабря 2017 года закон об отмене ограничения на выдачу банками кредитов под залог находящегося в зоне проведения антитеррористической операции (АТО) имущества, на подконтрольной украинским властям территории.

Порошенко подписал закон в ходе представления командующего Объединенных сил в Луганской области, передают Українські Новини.

Президент отметил, что закон снимает введенное ранее ограничение для кредитования малого и среднего бизнеса на подконтрольной Украине части территории проведения операции объединенных сил.

Он добавил, что реализация закона, в частности возобновление механизма обеспечения ипотечных договоров объектами недвижимого имущества, будет способствовать развитию предпринимательской деятельности на подконтрольной Украине части Луганской и Донецкой областей.

По словам Президента, со вступлением в силу закона "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях", АТО юридически завершается, изменятся формат операции на операцию Объединенных сил и руководство операции переходит к Вооруженным силам Украины.

Как сообщали Українські Новини, 21 декабря Рада сняла ограничения на выдачу банками кредитов под залог находящегося в зоне проведения антитеррористической операции (АТО) имущества.