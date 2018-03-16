Финансовые новости
- |
- 16.03.18
- |
- 19:55
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Порошенко одобрил снятие ограничения на выдачу банками кредитов под залог находящегося в АТО имущества
18:02 16.03.2018 |
Президент Петр Порошенко подписал принятый Верховной Радой 21 декабря 2017 года закон об отмене ограничения на выдачу банками кредитов под залог находящегося в зоне проведения антитеррористической операции (АТО) имущества, на подконтрольной украинским властям территории.
Порошенко подписал закон в ходе представления командующего Объединенных сил в Луганской области, передают Українські Новини.
Президент отметил, что закон снимает введенное ранее ограничение для кредитования малого и среднего бизнеса на подконтрольной Украине части территории проведения операции объединенных сил.
Он добавил, что реализация закона, в частности возобновление механизма обеспечения ипотечных договоров объектами недвижимого имущества, будет способствовать развитию предпринимательской деятельности на подконтрольной Украине части Луганской и Донецкой областей.
По словам Президента, со вступлением в силу закона "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях", АТО юридически завершается, изменятся формат операции на операцию Объединенных сил и руководство операции переходит к Вооруженным силам Украины.
Как сообщали Українські Новини, 21 декабря Рада сняла ограничения на выдачу банками кредитов под залог находящегося в зоне проведения антитеррористической операции (АТО) имущества.
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Граждан РФ не будут допускать в российские дипучреждения 18 марта для голосования - глава МВД Украины
ТОП-НОВОСТИ
|Формат АТО будет изменен на операцию Объединенных сил - Порошенко
|Порошенко назначил Сергея Наева командующим Объединенных сил
|У Супрун разъяснили процедуру заключения декларации с врачом
|Данилюк: Не надо было показывать законопроект о налоге на выведенный капитал МВФ
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Минфин считает рост капрасходов на 53% успехом госбюджета-2017
|Порошенко одобрил снятие ограничения на выдачу банками кредитов под залог находящегося в АТО имущества
|В январе отрицательное сальдо внешней торговли товарами составило $284,1 млн
|Цены на нефть слабо растут 16 марта, Brent торгуется у $65 за баррель
|Госстат пересмотрел динамику ВВП за 2016 с 2,3% до 2,4%
|Данилюк: Не надо было показывать законопроект о налоге на выведенный капитал МВФ
Это интересно
|Самоуправляемые длинномеры Waymo начинает перевозить грузы
|Новый Toyota Auris дебютировал с двумя гибридными установками
|Tata представила прототип праворульного премиального седана с электрической силовой установкой
|Трамп заблокировал слияние Broadcom и Qualcomm из соображений нацбезопасности
В Broadcom отметили, что действия Трампа не имеют особого значения, так как компания не намеревалась приобретать кого-либо до смены юрисдикции. В настоящее время размещенная в Сингапуре компания проводит мероприятия по переводу своей штаб-квартиры в США.
|В Исландии похитили 600 серверов для добычи Bitcoin
|Огромное купе Pininfarina оказалось 802-сильным гибридом с микротурбиной
|Американская мечта сбывается: 18 миллиардеров