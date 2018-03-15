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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Истерия вокруг невозможности похоронить без решения суда является надуманной - юрист

20:32 14.03.2018 |

Право

 

Истерия вокруг невозможности похоронить и того, что морги не будут принимать тела без решения суда, является надуманной, пояснил агентству "Интерфакс-Украина" советник уголовной практики ARIO LAW FIRM Владислав Грищенко.

"Мы наблюдаем искусственно раздутую истерию про то, что якобы морги не будут иметь право принимать трупы без решения следственного судьи. Для общественного возмущения в этой части нет оснований. Решение суда нужно только для проведения экспертизы, морги беспрепятственно и принимают, и будут принимать трупы", - сказал он, комментируя вступающие в силу 15 марта изменения в Уголовный процессуальный кодекс Украины.

Вместе с тем, юрист назвал "абсурдными" ряд вступающих в силу изменений. В частности, это касается подачи ходатайства о применении меры пресечения в суд, в пределах территориальной юрисдикции которого зарегистрирован орган досудебного расследования как юридическое лицо.

"Некорректно прописана норма именно в части "как юридическое лицо", так как районные управления и отделы полиции, которые разбросаны по районам области или города не являются юридическими лицами. И это, как раз, самая многочисленная категория авторов ходатайств про обеспечение уголовного производства или избрание меры пресечения", - сказал он.

Юрист прогнозирует, что в каждой области все будут обращаться в один суд. Так, например, вся Киевская область и город Киев - все райуправления и отделы, "повезут ходатайства и задержанных в один суд - Шевченковский районный суд города Киева, потому что ГУНП (Главное управление Национальной полиции - ИФ) города Киева и ГУНП Киевской области зарегистрированы в Шевченковском районе по адресу ул. Владимирская, 15".

"Аналогично - во всех областях. Во-первых, это непрактично. Во-вторых, возникает нереальная нагрузка на судей и теряется оперативность рассмотрения материалов уголовных производств. Чтобы это нивелировать, нужно убрать или перефразировать статью в части выражения "как юридическое лицо", - считает Владислав Грищенко.

Он также отметил вступающую в силу новеллу относительно права назначения экспертизы.

"Ранее правом назначения экспертизы обладал следователь и прокурор. Теперь - следственный судья, к которому первые два должны обращаться с ходатайством. Это увеличит бумагооборот и нагрузку на судей. Считаю это глупостью, абсолютно ничем не мотивированной", - сказал он.

Он также высказал несогласие с тем, что "с завтрашнего дня экспертизы в уголовных делах смогут проводить только государственные экспертные учреждения, а частные и коммунальные теряют такое право, несмотря на наличие лицензий и зачастую международное признание". "Это немотивированно уничтожает здоровую конкуренцию на рынке экспертных услуг и препятствует состязательности сторон", - сказал он.

Вместе с тем юрист отметил, что "на фоне всего вышеперечисленного, существенно затрудняющих работу правоохранителей, так называемая "поправка Лозового" относительно сроков расследования так называемых фактовых дел - меркнет, потому, что законодатель предусмотрел возможность продления сроков следствия по таким делам до бесконечности".

Как сообщалось, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков выразил надежду на достижение компромисса по внесению изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины для устранения дисбалансов от так называемых "поправок Лозового", несмотря на то, что Верховная Рада пока не готова проголосовать эти изменения.

Верховная Рада 3 октября приняла законопроект о внесении изменений в ряд кодексов, запустив, таким образом, судебную реформу. Народный депутат Андрей Лозовой (фракция Радикальной партии) предложил поправку №109, которой предлагалось изменить ряд статей УПК. Эту поправку учел профильный комитет при подготовке законопроекта №6232 ко второму чтению и, соответственно, парламент принял законопроект в целом с учетом этой правки.
По материалам: Интерфакс-Украина
 

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