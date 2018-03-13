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Порошенко подписал закон об ООО
15:24 12.03.2018 |
Президент Украины Петр Порошенко подписал Закон "Об обществах с ограниченной и дополнительной ответственностью". Документ был подписан сегодня на встрече с представителями бизнеса.
Закон определяет правовой статус обществ с ограниченной и дополнительной ответственностью.
Документом предусмотрено регулирование вопроса увеличения и сокращения уставного капитала общества, а также определен порядок выплаты дивидендов и проведения общего собрания акционеров. Согласно документу, общее собрание может быть созвано в соответствии с уставом общества, а также по инициативе исполнительного органа общества, по требованию наблюдательного совета по требованию участника или участников, которые владеют от 10% уставного капитала общества.
Предусмотрено также, что стоимость доли ООО будет устанавливаться по состоянию на день перед собранием участников ООО, где было принято решение об исключении участника из ООО.
В переходных положениях документа содержится положение о принудительном выкупе доли участником.
Авторы законопроекта считают, что он позволит улучшить условия деятельности более 500 тыс. зарегистрированных в Украине ООО и создать привлекательную альтернативу для многих предприятий, которые сегодня существуют в чрезмерно отягощающей для них организационно-правовой форме акционерных обществ.
"Проект разработан, исходя из необходимости обеспечения приоритета и надежной защиты прав и интересов как каждого отдельного участника, так и интересов самого общества. Значительное внимание в проекте уделяется поиску оптимального баланса между обеспечением менеджерам максимально возможной свободы в принятии управленческих решений и реализации предпринимательской инициативы и созданием механизмов, которые бы позволили участникам осуществлять эффективный контроль за деятельностью исполнительного органа и привлечь к ответственности недобросовестных менеджеров", - говорится в пояснительной записке.
Напомним, Верховная Рада приняла закон об ООО 6 февраля этого года.
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